Emek Platformu’ndan emekçilere daha iyi koşullar sağlanabilmesi için mücadele kararı

Emek Platformu, “ekonomik krizde özel sektör emekçilerine nispeten daha iyi koşullar sağlamak için” mücadele kararı aldı.

Platform adına Basın-Sen’den yapılan açıklamada, özel sektör emekçilerinin “ek mesai, resmi tatillerde çalıştırılmaması” gibi haklarının sadece kağıt üzerinde bırakılmayıp uygulanması için denetim yapılması, 13’üncü maaşın özel sektör emekçilerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi ve iş güvencesinin sağlanması konularının takipçisi olunacağı ve bunların kazanılması için her türlü meşru mücadele yollarını kullanacağı belirtildi.

Yapılacak mücadelelerin emek mücadelesine katkı yapmasının amaçlandığı açıklamada, emekçilerin birbirine kırdırılarak değil, birlikte hareket etmesinin önemine vurgu yapıldı.