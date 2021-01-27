Emekli maaşları bugün hesaplara yatıyor

Memur emeklilerinin maaşları bugün hesaplarına yatırılacak.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, dün yaptığı açıklamada maaşların gününde ödeneceğine işaret ederek, emeklilerin maaşlarının bugün (27 Ocak Çarşamba) hesaplarına yatacağını ve kamu çalışanlarının maaşlarının ise 29 Ocak Cuma günü ödeneceğini belirtmişti.

“ÇALIŞMALARIMIZ VAR…”

Öte yandan Koronavirüs nedeniyle birçok sektörün tahribata uğradığını da ifade eden Oğuz, reel sektörün desteğe ihtiyacı olduğunu ve bu konuda bir paket çalışması yaptıklarını da dile getirmişti.