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Emekli Polis Müdürü Rıdvan Rıdvanoğlu hayatını kaybetti

15 Kasım 2022 Salı 13:41
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Emekli Polis Müdürü Rıdvan Rıdvanoğlu hayatını kaybetti



Polis Teşkilatına uzun yıllar hizmet veren Emekli Polis Müdürü Rıdvan RIDVANOĞLU, bu sabah yaşamını yitirdi.

Polis Teşkilatında 35 yıl hizmeti bulunan ve  Polis Okulu Müdürlüğü, Lefke Emniyet Müdürlüğü ile Denetleme Kurulu üyeliği görevlerini yapan Rıdvan RIDVANOĞLU'nun cenazesi 17 Kasım Perşembe günü, Girne Nurettin Ersin Paşa Camiinde kılınacak öğle namazının ardından Çatalköy mezarlığına defnedilecek.

Kendisine Allah'tan rahmet yaslı ailesine sabır ve metanet dileriz. Polis Teşkilatı ve ailesinin başı sağolsun.

Son Güncelleme: 15.11.2022 14:43
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