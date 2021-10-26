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Emekliler bugün ödeniyor!

Maliye Bakanı Dursun Oğuz maaş ödemelerinde bir sıkıntı yaşanmayacağını , emeklilerin bugün kamu çalışanlarının ise Perşembe günü ödeneceğini açıkladı.

26 Ekim 2021 Salı 09:27
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Emekliler bugün ödeniyor!
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Dursun Oğuz BRT’de katıldığı bir programda ödemeleriyle ilgili yer alan haberlere açıklık getirmek istedğini ifade ederek, ülkenin zor günlerden geçtiğini, ancak maaş ödemelerinin bir lütuf değil zorunluluk ve gereklilik olduğunu söyledi.

Bakan Oğuz, 28 milyon bir borçlanmaya çıkıldığını, Genel Tarım Sigortası Bütçesi’nin geçtiğini ve gelecek hafta gereken kaynağın da aktarılarak gerekli ödemelerin yapılacağını da söyledi.  

Oğuz, hayat pahalılığına ilişkin Şubat ayına dönük ikinci ödemenin 10-15 Kasım’a kadar yapılacağını, öğretmen hazırlık ödenekleri ve diğer ek mesai ödemeleriyle ilgili planlamaların da yapılmakta olduğunu ifade etti.

Yaklaşık 200 milyonluk cari giderlerin de halihazırda karşılanmakta olduğunu anımsatan Oğuz, sadece borçlanma ve maaşların değil tüm bakanlıkların ihtiyaç ve giderlerini karşıladıklarını söyledi.

Oğuz bütçe görüşmelerine ise seçim sonrası bir hükümet oluşturulmasıyla başlanabileceğini sözlerine ekledi. 

Anahtar Kelimeler:
Dursun Oğuz
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