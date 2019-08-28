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Eminoğlu soruşturması tamamlandı

28 Ağustos 2019 Çarşamba 21:18
Eminoğlu soruşturması tamamlandı

(Kamalı Haber) - Sahte evraklarla şahıslara ait mülkleri kendisine ait şirkete devrettiği iddia edilen İşadamı Mehmet Eminoğlu ile suç ortağı olduğu öne sürülen tasdik memuru Serdar Özbekoğlu ve mesele ile bağlantılı tutuklanan Yaztech Investment Limited Direktörü Muammer Uğursöz hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan zanlılar bugün teminat talebiyle yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı.Bir aydır süren soruşturmada 150 kişinin sorgulandığı, 80 kişiden ifade alındığı belirtildi. Ayrıca sahtekârlıkla devredilen daire sayısının 20, dükkân sayısının ise 4 olduğu açıklandı. Duruşmada soruşturmanın tamamlandığı, bu olayda 13 kişinin mağdur olduğu, zararlarının karşılanması için ise öngörülen miktarın 10 milyon TL olduğunu belirtildi.

Soruşturmayı yürüten polis, her iki zanlının 26 Temmuz tarihinde Gizem Aksun’un şikâyeti üzerine tutuklandığını anımsattı.

Polis, 26 Temmuz- 26 Ağustos tarihleri arasında yapılan soruşturmada zanlıların 20 daire, 4 dükkân sahte vekâletnamelerle devrettiklerinin tespit edildiğini aktardı.

Polis, bir aydır devam eden soruşturmada 150 kişinin sorgulandığını 80 kişinin ifadesinin alındığını söyledi.

Zanlı Eminoğlu’nun iki bankaya 3 milyon 600 bin Sterlin borcu olduğunu ifade eden polis, mağdurların zararının giderilmesi için öngörülen miktarın 10 milyon TL olduğunu belirtti.

Zanlı Eminoğlu’nın tutukluluk aşamasında ilkşikâyetçiG.A’ya iki imzalı boş çek, daha sonra da 60 bin TL nakit para gönderdiğini ifade eden polis, G.A’nın konu çekve parayı polise teslim ettiğini belirtti.

Polis memuru, zanlı Muammer Uğursöz’ün de meselede suç ortağı olduğunu, direktörü olduğu şirkete 17 daire devredildiğini ifade etti.

Polis, zanlı Özbekoğlu’nun ise sahte vekâletleri onaylayarak, devir işlemlerinin gerçekleşmesini sağladığını belirtti.

İki kişi ülkeden kaçtı

Eminoğlu’nun 22 Ağustos tarihinde verdiği ifadede suçla bağlantılı iki kişinin ismini verdiğini kaydeden polis, yapılan kontrolde söz konusu şahısların ülkeden çıkış yaptıklarının tespit edildiğini söyledi.

Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, işlenen suçların ağır ceza kapsamında değerlendirileceğini, zanlıların hapis cezası almasının muhtemel olduğunu belirtti. Polis, zanlı Eminoğlu’nun maddi durumunun kötü olduğunu, tehdit edildiğini de belirterek, bu huşuların kaçmasına etken olabileceğini söyledi.

Polis memuru,  zanlıların 3 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesi talebinde bulundu.

Avukatlar cezaevi talebine itiraz etti ve kefil dinletmek istediklerini belirtti.

Yargıç Meltem Dündar, tanıkların dinlenebilmesi için teminat duruşmasını yarına erteledi.

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Mehmet EminoğluSoruşturmaMahkemeHaberGündemKıbrıs
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Hagi 2019-08-28 23:47:52

Yaktılar serdar ağabeyi melek gibi adamı ne işe sokmuş gavat eniştesi

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