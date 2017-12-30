Emirzade: “En büyük sorun yolsuzluk ve rüşvet”

7 Ocak 2018 tarihinde yapılacak olan Milletvekilliği Erken Genel seçimlerinde Halkın Partisi adına Lefkoşa Bölgesinden Milletvekili adayı olan Tuğberk Emirzade Yeni Bakış gazetesinden Ufuk Çağa'nın sorularını yanıtladı.

Emirzade Milletvekili adayı olmaktaki amacım Halkın Partisi’nin temiz siyaset anlayışını mecliste temsil etmek ve çevre sorunlarını gündeme taşımak olduğunu belirterek şunları aktardı: “Şimdiye kadar yaklaşık 15 yıllık çalışmalarımda çevre konusunda birçok projede görev yaptım. Ana okul seviyesinden yetişkinlere kadar farklı yaştan insanlara doğa ile ilgili eğitim verdim. Bu çevre koruma ve eğitim çalışmalarında doğayı korumanın mümkün olduğunu gördüm. Bu çalışmaları meclis çevre komitesinde sürdürmek ve ülke çapında bir değişimi gerçekleştirmek için aday oldum.”

“Doğanın korunması, toplumun güvenli gıdaya ulaşabilmesi”

Siyasi görüş olarak kendinizi nasıl tanımlayabilirsiniz? Sorusuna çok farklı bir yanıt veren HP Lefkoşa Milletvekili adayı şunları söyledi:

“Benim için önemli olan doğanın korunması, toplumun güvenli gıdaya ulaşabilmesidir. Temiz bir çevrede yaşamak, temiz hava, temiz su ve temiz toprakta yetişen gıdalarla beslenmek temel bir insan hakkıdır. İnsan sağlığını korumak için önce doğayı korumak gereklidir. Benim görüşüm budur.”

“En büyük sorun yolsuzluk ve rüşvet”

“KKTC’nin en büyük sorunu yolsuzluk ve rüşvetin bulunduğu yozlaşmış eski siyasetin devam etmesidir” diyen Tuğberk Emirzade, “Buna bağlı olarak birçok sorun ortaya çıkmaktadır. Sağlık hizmetlerinin aksaması, trafikte can güvenliği olmaması, çevre kirliliği, taş ocakları, ülkenin %52’sini kapsayan tarımsal arazilerde aşırı kimyasal kullanımı, orman arazilerinin ve deniz kıyılarının yapılaşmaya açılması, imar planlarının uygulamada olmaması, eski eserlerin korunmaması gibi sorunları sıralayabiliriz” şeklinde konuştu.

“Yapılan icraatlar kamu yararına değil kişisel menfaatler doğrultusundadır”

Siyasete ve siyasilere güven duyulmamasının çok normal olduğunu belirten Tuğberk Emirzade, “Özel Çevre Koruma Bölgeleri’ndeki kuralların değiştirilmeye çalışılmasından, imar planlarının tamamlanması yerine emirnamelerin yapılaşmayı ve doğa tahribatını artıracak şekilde değiştirilmesinden, doğal ve tarihi sit alanlarının talan edilmesinden dolayı ben mevcut siyasilere kesinlikle güvenmiyorum. Yapılan icraatların kamu yararına değil kişisel menfaatler doğrultusunda olduğu ortadadır” dedi.

“Çok az vekil kamu yararına çalışmaktadır”

Mecliste görev yapan vekillerin büyük bir bölümünün vatandaşın menfaatleri doğrultusunda görev yapmadığını iddia eden Emirzade,

“Vatandaşın beklentisi vekillerin kamu yararına çalışmasıdır. Mecliste görev yapmakta olan çok az sayıda vekil bu doğrultuda çalışmaktadır” dedi.

“Kadın vekil sayısının az olması siyasetin militarist değerlerle yürütülmesidir”

Şu an Mecliste görev yapan kadın vekil sayısının az olduğunu belirten HP Lefkoşa Milletvekili adayı, bunun nedeninin bu güne kadar siyasetin militarist değerlerle yürütülmesinden dolayı olduğunu söyledi. Emirzade,

“Yurtdışındaki eğitimim sırasında zaman zaman ayrımcılığı yaşamış biri olarak, kanımca insanların cinsiyetine, rengine, ırkına bakılarak ayrımcılığa uğramaması gerektiğine inanıyorum. KKTC meclisinde kadın vekil sayısının az olmasının sebebi, bu güne kadar siyasetin militarist değerlerle yürütülmesidir. Meclisteki kadın sayısının nicelik ve de nitelik olarak artması ile bu militarist bakış açısından kurtulabiliriz. Aslında gerekli olan cinsiyet ayrımcılığı yapmak yerine siyasetin kapsamını genişletip hayatın tüm alanlarını siyasetin konusu yaparak daha iyi bir yaşam hedefine ulaşmayı sağlamaktır” dedi.

“Rum tarafı ile diyalog, görüşme masasının dışında da geliştirilmelidir”

“Rum tarafı ile yapılan müzakerelerin ucu açık olmamalıdır” şeklinde değerlendirmede bulunan Tuğberk Emirzade, Rum tarafı ile olan diyalogların sadece görüşme masası ile sınırlı kalmaması gerektiğini vurguladı. Emirzade sözlerini şöyle sürdürdü: “Kıbrıs sorununu yaratan tarafların arasında diyaloğun görüşme masası dışında da geliştirilmesi gerekmektedir. Adanın ortak sorunu olan deniz kirliliği, kaçak avcılık, atıkların geri dönüşümü, orman yangınları, doğal habitatların yok olması, biyolojik çeşitliliğin azalması, salgın hastalıklar gibi konularda ortak eylem planları hazırlanmalı ve birlikte uygulanmalıdır. Müzakere masasındaki görüşmeler ise ucu açık bir şekilde devam etmemelidir.”

“Meclise yurtdışından müdahale yok”

KKTC Meclisine Yurtdışından herhangi bir müdahalenin olmadığını belirten Tuğberk Emirzade, konu ile ilgili şunları aktardı: “Yurtdışından müdahale olduğunu düşünmüyorum fakat bu bağımsız hareket edebiliyorlar anlamına gelmez. KKTC Meclisi milletvekillerinin büyük bir çoğunluğu partilerinin rant elde eden kesimlerle bir çıkar ilişkisi kurmuş olmasından dolayı bağımsız hareket edememektedir.”

“Sadece kürsü dokunulmazlığı”

Vekillerin dokunulmazlıkları ile ilgili soruyu da yanıtlayan Tuğberk Emirzade şunları söyledi: “Manifestomuzda da belirttiğimiz gibi Halkın Partisi olarak milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldıracağız. Dokunulmazlığı sadece kürsü dokunulmazlığı olarak daraltacağız.”

“Bankaların faiz hesaplama yöntemleri mevcut hali ile adil değildir”

KKTC’deki davaların çok büyük bir bölümünün alacak – verecek davası olmasını normal karşılayan Emirzade, bunun nedeninin uygulanan borç faizleri nedeniyle olduğunu savundu. Tuğberk Emirzade sözlerini şöyle sürdürdü: “Faiz oranları düzenlenmelidir. Bankaların faiz hesaplama yöntemleri mevcut hali ile adil değildir. Yıllardır geçirilmeyen faiz yasası çıkarılarak tüketicilerle bankalar arasında dengeli bir yapı oluşturulmalıdır.”

“Yasaklı maddelerle ilgili yeterli önlem alınmıyor”

Son yıllarda ilkokul seviyelerine kadar düşen yasaklı madde kullanımı konusundaki görüşlerini de aktaran Halkın Partisi Lefkoşa Milletvekili adayı şunları aktardı: “Okullarda risk grubunda olan öğrenciler için herhangi bir önlem alınmamaktadır. İlkokullarda rehber ve özel eğitim öğretmenleri görevlendirilmeli ve bu öğrencilere de ailelerine de sosyal anlamda destek verilmelidir. Öte yandan polisiye denetimler artırılmalı, Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde önlemler alınmalıdır.”

“Önce çevre konuları”

Vekil seçilmesi halinde önceliğinin çevreyle ilgili konular olacağını söyleyen Tuğberk Emirzade, “Naylon çantaların ücretli hale getirilerek kullanımının azaltılması, yol kenarlarındaki çevre kirliliğine sebep olan pet şişe, meşrubat kutusu gibi atıkların depozitolandırılması, inşaat ve tadilat projelerinde atık yönetim planı zorunluluğu getirilmesi en çabuk ve en kısa sürede yapılabilecek düzenlemelerdir” şeklinde sözlerini tamamladı.