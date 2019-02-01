EMİTT’e Katılan Sağlık Turizmi Konseyi Kuzey Kıbrıs’ın Sağlık Ürünlerini Tanıttı

Konsey Başkanı Ahmet Savaşan, EMİTT fuarının Kuzey Kıbrıs’ın turizm olanaklarının Türkiye ile dünyaya tanıtılması için büyük fırsat yarattığını kaydetti.



Savaşan yazılı açıklamasında, rekabetçi turizm pazarında turizmin gelişmesinin, doğal, kültürel ve tarihi kaynakla­rın kalitesine ve turizm ürünlerinin çeşitlendirilmesine bağlı olduğunu belirtti ve bu bilinçle hareket eden Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın fuara Girne Kalesi içindeki Batık Gemi konsepti ile katılmasının, dünyanın dört bir yanından fuara gelen turizm profesyonellerinin ilgisini Kuzey Kıbrıs’a çekmeyi başardığını ifade etti.

Sağlık turizminin, günümüzde özellikle gelişmekte olan ülkelerin önem verdiği bir pazar konumunda olduğunu belirten Savaşan, bu pazardan pay almak için çalıştıklarını söyledi.





Savaşan fuar temasları kapsamında Kuzey Kıbrıs’a sağlık turisti gönderilmesine yönelik olarak A.B.D, Almanya, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Hindistan, Rusya, Ukrayna ve Ürdün başta olmak üzere pek çok ülke temsilcisi ile de bir araya geleceklerini ifade etti.Sağlık hizmeti almak ve bunun yanı sıra, tatil unsurlarını da sağlık hizmeti alım sürecinde kullanmak isteyen sağlık turistlerine, “medical” hizmetler sunduklarını anlatan Savaşan, ayrıca kaliteli otellerde de “medical wellness” uygulamaları ile farklılık yarattıklarını belirtti.İleri yaştaki turistlere yönelik olarak da Kuzey Kıbrıs’ta ileri aktif yaşam tatil seçenekleri geliştirdiklerini ifade eden Ahmet Savaşan, Kuzey Kıbrıs’ın engelsiz turizm destinasyonu haline gelebilmesi için çalıştıklarını söyledi.