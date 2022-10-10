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En çok boşanma Lefkoşa’da

10 Ekim 2022 Pazartesi 14:34
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En çok boşanma Lefkoşa’da



KKTC İstatistik Kurumu, 1977-2021 yıllarını kapsayan  nüfus ve demografi bülteni yayımladı. Kurum, evlenme ve boşanmalar gibi konularda projeksiyon tuttu.

Boşanmalar arttı

 Kişilerin yıllara göre evlenme sayıları dalgalı bir değişim gösterse de benzer aralıklarda seyrettiği görülürken, boşanma sayılarının yıllar içinde önemli bir artış izlediği görüldü.

1977 ve 2021 yıllarının her ikisinde de evlenme sayıları 1200 civarında iken, 1977 yılında 180 olan boşanma sayısı 2021 yılında yaklaşık 5 kat artış göstererek 895 oldu.

Evlenme yaşı yıllar içerisinde artış gösterdi. 1977 yılında 22.8 olan kadınların ortalama evlenme yaşı, 2021 yılında 31.5’e ulaştı.  Erkeklerin ortalama evlenme yaşı ise  27.2’den, 34.5’e yükseldi.

-En çok boşanma Lefkoşa’da

1977 yılında en yüksek boşanma oranı Gazimağusa ilçesinde iken, 2021 yılında en yüksek oran Lefkoşa’da görüldü.

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