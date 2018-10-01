En çok yağış Değirmenlik bölgesine düştü

Meteoroloji Dairesi, 30 Eylül’den saat 8.00’den bu sabah 8.00’e kadar geçen sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımını açıkladı.



Bölgelere düşen yağış miktarları şöyle:



“Değirmenlik’e 50 kg/m², Alevkaya’ya 36 kg/m², Beylerbeyi’ne 33 kg/m², Ercan ve Serdarlı’ya 24 kg/m², Lefkoşa’ya 22 kg/m², Esentepe’ye 17 kg/m², Mallıdağ’a 8 kg/m², Gönendere ve Tatlısu’ya 7 kg/m² ve Yakın Doğu Üniversitesi’ne 5 kg/m²”



Açıklamada, yağış alan diğer yörelerde ise metrekareye 0,1 ile 2 kg arası yağış kaydedildi.