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En çok yağış nereye düştü?

Ülkede dünden bu sabaha en çok yağışın 32 kg ile Zafer Burnu’na düştüğü açıklandı.

23 Ocak 2022 Pazar 12:35
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En çok yağış nereye düştü?
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Meteoroloji Dairesi’nin açıklamasına göre, 22 Ocak 8.00’den bu sabah 8.00’e kadar kaydedilen yağışı yörelere göre dağılımı şöyle:
“Zafer Burnu 32 kg/m²; Gazimağusa 18 kg/m²; Alevkaya, Esentepe 11 kg/m²; Karaoğlanoğlu, Alayköy 10 kg/m²; Girne, Lefkoşa 9 kg/m²; Lefke, Değirmenlik, Boğaz, Türkeli 8 kg/m²”

Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Dairesi
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