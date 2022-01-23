En çok yağış nereye düştü?

Meteoroloji Dairesi’nin açıklamasına göre, 22 Ocak 8.00’den bu sabah 8.00’e kadar kaydedilen yağışı yörelere göre dağılımı şöyle:

“Zafer Burnu 32 kg/m²; Gazimağusa 18 kg/m²; Alevkaya, Esentepe 11 kg/m²; Karaoğlanoğlu, Alayköy 10 kg/m²; Girne, Lefkoşa 9 kg/m²; Lefke, Değirmenlik, Boğaz, Türkeli 8 kg/m²”