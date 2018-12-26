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En fazla yağış Beyarmudu’nda ölçüldü

26 Aralık 2018 Çarşamba 13:42
En fazla yağış Beyarmudu’nda ölçüldü

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KKTC’de bu sabah saat 08.00 itibarıyla son 24 saat içerisinde en fazla yağış metrekareye 6 kilogram ile Beyarmudu’nda ölçüldü.

Meteoroloji Dairesi’nin yağış raporuna göre, Çayönü ve Gazimağusa’da 4; Akdoğan, Kalkanlı, Lefke, Akdeniz, Selvilitepe ,Çamlıbel, Doğancı ve Yeşilırmak’ta 3; Boğaz, Taşpınar, Akıncılar Salamis, Alayköy, Dörtyol, Türkeli, Zümrütköy, Kozanköy, Devlet Üretme Çiftliği, Vadili, Geçitkale, Değirmenlik, Güzelyurt ve Taşkent’te ise 2 kg yağış düştü.
(TAK)

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Anahtar Kelimeler:
En Fazla Yağış
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Cengiz 2018-12-26 18:05:17

Tobraklar doydu

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