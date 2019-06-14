En fazla yağış nereye düştü?

Bugün saat 08.00 itibarıyla 24 saat içerisinde ülke genelinde en fazla yağış metrekareye 13 kilogram ile Ercan’da kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nin yağış raporuna göre, Ercan’ı 8 kg ile Yakın Doğu Üniversitesi, 6 kilogram ile Mallıdağ, 3 kilogram ile Alayköy ve 2 kilogram ile Türkeli ve Gönendere izledi.