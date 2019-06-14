Bugün saat 08.00 itibarıyla 24 saat içerisinde ülke genelinde en fazla yağış metrekareye 13 kilogram ile Ercan’da kaydedildi.
Meteoroloji Dairesi’nin yağış raporuna göre, Ercan’ı 8 kg ile Yakın Doğu Üniversitesi, 6 kilogram ile Mallıdağ, 3 kilogram ile Alayköy ve 2 kilogram ile Türkeli ve Gönendere izledi.
En fazla yağış nereye düştü?
Bugün saat 08.00 itibarıyla 24 saat içerisinde ülke genelinde en fazla yağış metrekareye 13 kilogram ile Ercan’da kaydedildi.
14 Haziran 2019 Cuma 14:26
Bugün saat 08.00 itibarıyla 24 saat içerisinde ülke genelinde en fazla yağış metrekareye 13 kilogram ile Ercan’da kaydedildi.