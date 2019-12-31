Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Avokado yağının cilde faydaları şaşırtıyor!
Avokado yağının cilde faydaları şaşırtıyor!
İşte ses kısıklığına iyi gelecek yöntemler
İşte ses kısıklığına iyi gelecek...
‘Günde 4 fincan kahve içmek kilo almayı engelliyor’
‘Günde 4 fincan kahve içmek...
25 yıllık efsane geri dönüyor!
25 yıllık efsane geri dönüyor!
Düşük tehlikesi atlatan hamilelerin bilmesi gereken 3 şey
Düşük tehlikesi atlatan hamilelerin bilmesi...

En fazla yağış nereye düştü?

En fazla yağış metrekareye 65 kilogram ile Ziyamet’te kaydedildi.

31 Aralık 2019 Salı 15:07
En fazla yağış nereye düştü?

Yağışlı hava etkisini sürdürüyor... Bugün saat 08.00 itibarıyla son 24 saatte en fazla yağış metrekareye 65 kilogram ile Ziyamet’te ölçüldü.

Meteoroloji Dairesi’nin yağış raporuna göre  diğer bölgelerdeki yağış miktarları şöyle:

“Dipkarpaz 31 kg/m², Kaleburnu, Zaferburnu 29 kg/m², Beyarmudu 17 kg/m², Çamlıbel, Akdeniz, Çayönü, Alsancak 12 kg/m², Akıncılar, Yenierenköy, Pile10 kg/m², Girne, Esentepe, Lefkoşa, Alevkaya, Gazimağusa, Dörtyol 9  kg/m², Değirmenlik, Ercan, Karaoğlanoğlu, Lefke, Serdarlı 8 kg/m²”

Anahtar Kelimeler:
YağışHaberKKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Büyük İkramiye Mağusa'ya Çıktı
Büyük İkramiye Mağusa'ya Çıktı
Arter'den hendek açıklaması
Arter'den hendek açıklaması
Eroğlu:2020 yılında tüm dünyaya huzur dilerim
Eroğlu:2020 yılında tüm dünyaya huzur dilerim
Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim