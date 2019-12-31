En fazla yağış nereye düştü?

Yağışlı hava etkisini sürdürüyor... Bugün saat 08.00 itibarıyla son 24 saatte en fazla yağış metrekareye 65 kilogram ile Ziyamet’te ölçüldü.

Meteoroloji Dairesi’nin yağış raporuna göre diğer bölgelerdeki yağış miktarları şöyle:

“Dipkarpaz 31 kg/m², Kaleburnu, Zaferburnu 29 kg/m², Beyarmudu 17 kg/m², Çamlıbel, Akdeniz, Çayönü, Alsancak 12 kg/m², Akıncılar, Yenierenköy, Pile10 kg/m², Girne, Esentepe, Lefkoşa, Alevkaya, Gazimağusa, Dörtyol 9 kg/m², Değirmenlik, Ercan, Karaoğlanoğlu, Lefke, Serdarlı 8 kg/m²”