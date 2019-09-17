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En fazla yağmur nereye düştü?

24 saate en çok yağış alan bölgenin, metrekareye 31 kilogramla Tatlısu olduğunu açıkladı.

17 Eylül 2019 Salı 12:20
En fazla yağmur nereye düştü?

Meteoroloji Dairesi, bu sabah itibarıyla son 24 saate en çok yağış alan bölgenin, metrekareye 31 kilogramla Tatlısu olduğunu açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, dün sabah saat 08.00 ile bu sabah 08:00 arasındaki sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle: 

“Tatlısu: 31 Kg/M², Beylerbeyi: 26 Kg/M², Mallıdağ: 25 Kg/M², Esentepe: 21 Kg/M², Alevkaya: 18 Kg/M², Sandallar:14 Kg/M²”

Yağış alan diğer yörelerde ise 1 ile 7 kg/m² arası yağış kaydedildiği belirtildi.

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Son Güncelleme: 17.09.2019 12:21
Anahtar Kelimeler:
KıbrısHaberDüştüNereyeYağmur
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