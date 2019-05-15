Engelliler Federasyonu'ndan milletvekillerine "talep dosyası"

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Engelliler Haftası dolayısıyla Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu heyetini kabul etti.

Meclis Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonu’nda yer alan kabulde konuşan Federasyon Başkanı Derviş Yücetürk, geçtiğimiz yıl dile getirdikleri sorunlarından, aradan bir yıl geçmesine rağmen bir gelişme olmadığını görmenin üzüntüsü içerisinde olduklarını ifade ederek, sorunlar ve taleplerini içeren ve milletvekillerinin bilgisine getirilmesini istediği dosyayı Başkan Uluçay’a sundu.

“EN SEVİNDİRİCİ HADİSE…”

Yücetürk, süreç içerisinde yaşanan en önemli sevindirici hadisenin ise Başbakanlık’ın hayata geçirdiği Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu olduğunu belirtti.

Yücetürk, hükümetin sona ermesinin kendileri için; yapılan uğraş ve emeklerin sıfırlanması anlamı taşıdığını söyleyerek, umudunun yeni kurulacak hükümetin bu sorunları gündeme taşıması olduğunu ifade etti.

ULUÇAY: “MÜCADELEYE KALINAN YERDEN DEVAM EDİLMELİ”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında bazı konularda adım atılmaya çalışması sırasında hükümetin sona erdiğini belirterek, yeni hükümetten dileğinin sorunlarla mücadelede kalınan yerden devam edilmesi olduğunu söyledi.

Uluçay, Yücetürk’ün dile getirdiği sorunların aşılmasının sosyal devlet anlayışının gelişmesi açısından son derece önemli konular olduğunu dile getirerek Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu’nun daha etkin bir çalışma ortaya koyması ve Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan yasa çalışmasının ileriye götürülmesinin yeni hükümetten beklentileri olduğunu belirtti.

Kendilerinin de Cumhuriyet Meclisi olarak yeni hükümet oluşur oluşmaz bu konuları gündeme getireceklerini ifade eden Uluçay, bugüne kadar belli emekler sarf edildiğini, bu emeklerin ileriye taşınması için ellerinden gelen katkıyı yapacaklarını söyledi.