Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Nokia 4.2 tanıtıldı!
Nokia 4.2 tanıtıldı!
Logitech'ten oyunculara kablosuz fare
Logitech'ten oyunculara özel fare
Fortnite 9. sezon başladı!
Fortnite 9. sezon başladı!
"Isınmadan ani başlanan spor kalp krizini tetikler"
"Isınmadan ani başlanan spor kalp...
ABD tarihinde bir ilk: Üç güzellik yarışmasında da siyah kadınlar birinci oldu, #MeToo vurgusu yapıldı
ABD tarihinde bir ilk: Üç...

Engelliler Federasyonu'ndan milletvekillerine "talep dosyası"

Engelliler Federasyonu, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay’a, milletvekillerinin bilgisine getirmesi isteğiyle, engellilerin sorunlarını ve taleplerini içeren dosya sundu.

15 Mayıs 2019 Çarşamba 14:42
Engelliler Federasyonu'ndan milletvekillerine "talep dosyası"
banner44

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Engelliler Haftası dolayısıyla Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu heyetini kabul etti.

Meclis Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonu’nda yer alan kabulde konuşan Federasyon Başkanı Derviş Yücetürk, geçtiğimiz yıl dile getirdikleri sorunlarından, aradan bir yıl geçmesine rağmen bir gelişme olmadığını görmenin üzüntüsü içerisinde olduklarını ifade ederek, sorunlar ve taleplerini içeren ve milletvekillerinin bilgisine getirilmesini istediği dosyayı Başkan Uluçay’a sundu.

“EN SEVİNDİRİCİ HADİSE…”

Yücetürk, süreç içerisinde yaşanan en önemli sevindirici hadisenin ise Başbakanlık’ın hayata geçirdiği Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu olduğunu belirtti.

banner41
Yücetürk, hükümetin sona ermesinin kendileri için; yapılan uğraş ve emeklerin sıfırlanması anlamı taşıdığını söyleyerek, umudunun yeni kurulacak hükümetin bu sorunları gündeme taşıması olduğunu ifade etti.

ULUÇAY: “MÜCADELEYE KALINAN YERDEN DEVAM EDİLMELİ”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında bazı konularda adım atılmaya çalışması sırasında hükümetin sona erdiğini belirterek, yeni hükümetten dileğinin sorunlarla mücadelede kalınan yerden devam edilmesi olduğunu söyledi.

Uluçay, Yücetürk’ün dile getirdiği sorunların aşılmasının sosyal devlet anlayışının gelişmesi açısından son derece önemli konular olduğunu dile getirerek Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu’nun daha etkin bir çalışma ortaya koyması ve Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan yasa çalışmasının ileriye götürülmesinin yeni hükümetten beklentileri olduğunu belirtti.

Kendilerinin de Cumhuriyet Meclisi olarak yeni hükümet oluşur oluşmaz bu konuları gündeme getireceklerini ifade eden Uluçay, bugüne kadar belli emekler sarf edildiğini, bu emeklerin ileriye taşınması için ellerinden gelen katkıyı yapacaklarını söyledi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Engelli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afrika Gazetesi’ne Karikatür Davası’nda beraat
Afrika Gazetesi’ne Karikatür Davası’nda beraat
Kaymakçı:Türkiye’nin gönüllü elçileri olacaklar
Kaymakçı:Türkiye’nin gönüllü elçileri olacaklar
TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC’ye geliyor
TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC’ye geliyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim