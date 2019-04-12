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Engelsiz Kadraj Fotoğraf Sergisi Meral Akıncı tarafından açıldı

12 Nisan 2019 Cuma 19:07
Engelsiz Kadraj Fotoğraf Sergisi Meral Akıncı tarafından açıldı
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Doğu Akdeniz Üniversitesi Fotoğrafçılık Kulübü öğrencilerinin akademisyen Mert Yusuf Özlük’ün danışmanlığında,  engellilerle ilgili çektiği fotoğrafların yer aldığı Engelsiz Kadraj Fotoğraf Sergisi, Yakın Doğu Üniversitesi “9. Fotoğraf Günleri” kapsamında Yakın Doğu İletişim Fakültesi’nde açıldı. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, serginin açılışında yaptığı konuşmada toplumla ilişkilerinde zorlanan bireylerle ilgili toplumda farkındalığın artmasının önemine dikkat çekti.

Meral Akıncı, hayatın her alanında engelli bireylere yer alması gerektiğini belirterek engelsiz yaşam koşulları yaratılmasının öneminin altını çizdi.

“UYGUN YAŞAM KOŞULLARININ ENGELLİ BİREYLERE SUNULMASIYLA İLGİLİ ANLAYIŞIN BENİMSENMESİ GEREKİYOR”

İhtiyacı olan bireylerin, toplum içerisinde bir başka bireye ihtiyaç duymadan hayata tutunabilmesini sağlayacak koşulların oluşturulmasının gerekliliğine vurgu yapan Meral Akıncı, uygun yaşam koşullarının engelli bireylere sunulmasıyla ilgili anlayışın benimsenmesi gerektiğini ifade etti. Meral Akıncı, ihtiyaçlı bireylerin, potansiyelleri doğrultusunda yapabileceklerinin farkında olmalarının öneminin altını çizdi. Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde açılan Engelsiz Kadraj Fotoğraf Sergisi’nin oldukça anlamlı olduğunu belirten Meral Akıncı, üniversite öğrencilerine sergiyle sunulacak bakış açısının engellilerle ilgili farkındalık yaratılması noktasında büyük fayda sağlayacağını kaydetti.

"TOPLUMUN FARKLI ALGILADIĞI BİREYLERİN YAŞAMLARININ, SANATSAL BİR YAKLAŞIMLA BİR FOTOĞRAF SERGİSİNDE İZLEYİCİYLE BULUŞMASI ÖNEMLİ”

Her sanat disiplinin, bir insan davranışını ortaya koyduğunu anımsatan Meral Akıncı, sanatın iyileştirici ve birleştirici yönünden bahsederek, toplumun farklı algıladığı bireylerin yaşamlarının, sanatsal bir yaklaşımla bir fotoğraf sergisinde izleyiciyle buluşmasının önemine vurgu yaptı. Engelli bireylerin toplumun her alanında var olabilmeleri için yasal mevzuatta bazı eksikliklerin giderilmesi gerektiğine de dikkat çeken Meral Akıncı, engelli bireylerin kamu sektöründe istihdam edilmelerinin ve yükselmelerinin gerekliliğine işaret etti.

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