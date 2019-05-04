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Ercan'da 30 gram hintkeneviri

04 Mayıs 2019 Cumartesi 11:35
Ercan'da 30 gram hintkeneviri
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(Kamalı Haber) - Ülkemize turist olarak tasarruflarındaki uyuşturucu madde ile gelen zanlılar Mohammad Jaradat ve Ahmed Alsawaftah narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesine müteakip tespit edilerek tutuklanmalarının ardında bugün Lefkoşa’da nöbetçi mahkemeye çıkarıldılar.

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Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz olayla ilgili bulguları aktardı. Ramiz huzurda bulunan zanlılar Mohammad jaradat ve Ahmed Alsawaftah'ın 3 Mayıs tarihinde saat 22. 15 sıralarında Ercan Havaalanından ülkemize turist olarak giriş yapmak istedikleri esnada zanlı Ahmad'ın tasarufunda bulunan çantaya narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesine müteakip söz konusu çanta içerisinde yapılan aramada yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis tutuklanan zanlının yaptığı beyanda söz konusu maddeyi zanlı Mohammed ile birlikte aldıklarını itiraf etmesi üzerine zanlı Mohammed'in de tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini ve zanlıların vermiş oldukları ifadelerin teyit ve tekzibinin yapılacağını belirterek ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hale Dağlı soruşturma maksatlı zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ercan HavaalanıUyuşturucuTutuklamaMahkemeHaberGündemKıbrısMohammad JaradatAhmed Alsawaftah
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