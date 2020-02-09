Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Acun Ilıcalı Survivor 2020 yarışmacılarını açıkladı
Survivor 2020 kadrosu açıklandı
Google’a karşı dörtlü ittifak!
Google’a karşı dörtlü ittifak!
Hollywood efsanesi 103 yaşında hayatını kaybetti
Hollywood efsanesi 103 yaşında hayatını...
'Erkeklere fesleğen, kadınlara bitter çikolata'
'Erkeklere fesleğen, kadınlara bitter çikolata'
Dünya Sağlık Örgütü’nden yeni Corona virüsü açıklaması
Dünya Sağlık Örgütü’nden yeni Corona...

Ercan'da, 90 bin TL değerinde altın ziynet eşyaları ile 16 bin dolar tespit edildi

09 Şubat 2020 Pazar 12:06
Ercan'da, 90 bin TL değerinde altın ziynet eşyaları ile 16 bin dolar tespit edildi
banner48

Ercan Havalimanında, KKTC’den çıkış yapmaya çalışan iki kişi üzerinde 90 bin TL değerinde altın ziynet eşyaları ile yaklaşık 16 bin dolar tespit edildi.

Polis, söz konusu şahıslar hakkında, altın ve nakit paraları yetkili makamlara beyan etmediklerinden dolayı yasal işlem başlattı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, dün saat 13.00 sıralarında Ercan Havalimanı’nda Y.G. (E-43), eşine ait 90 bin 570 TL değerindeki altın ziynet eşyalarını yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edildi. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılırken, soruşturma devam ediyor.

Ercan Havalimanı’nda S.S. (E-29), tasarrufunda bulunan 9 bin 300 TL ve 14 bin 740 ABD Doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edildi. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılırken, soruşturma devam ediyor.

Polis, Girne’de imaket eden ve önceki gün evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Ellen Mackey’in (K-65) yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “Aterasklerotik Kalp Hastalığı Hipertansiyon Pulmoner Empoli” sonucu olduğu tespit edildiğini bildirdi.

Anahtar Kelimeler:
ErcanAltınDolarHaberKırbısGündemZiynet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çeler: "Asgari ücret daha fazla geciktirilmeden belirlenmeli"
Çeler: "Asgari ücret daha fazla geciktirilmeden belirlenmeli"
Saner, Akıncı’nın verdiği röportaj ülke için talihsizlik
Saner, Akıncı’nın verdiği röportaj ülke için talihsizlik
Akıncı: "Asıl cevap, elbette halkın vereceği cevaptır"
Akıncı: "Asıl cevap, elbette halkın vereceği cevaptır"
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim