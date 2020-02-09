Ercan'da, 90 bin TL değerinde altın ziynet eşyaları ile 16 bin dolar tespit edildi

Ercan Havalimanında, KKTC’den çıkış yapmaya çalışan iki kişi üzerinde 90 bin TL değerinde altın ziynet eşyaları ile yaklaşık 16 bin dolar tespit edildi.

Polis, söz konusu şahıslar hakkında, altın ve nakit paraları yetkili makamlara beyan etmediklerinden dolayı yasal işlem başlattı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, dün saat 13.00 sıralarında Ercan Havalimanı’nda Y.G. (E-43), eşine ait 90 bin 570 TL değerindeki altın ziynet eşyalarını yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edildi. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılırken, soruşturma devam ediyor.

Ercan Havalimanı’nda S.S. (E-29), tasarrufunda bulunan 9 bin 300 TL ve 14 bin 740 ABD Doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edildi. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılırken, soruşturma devam ediyor.

Polis, Girne’de imaket eden ve önceki gün evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Ellen Mackey’in (K-65) yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “Aterasklerotik Kalp Hastalığı Hipertansiyon Pulmoner Empoli” sonucu olduğu tespit edildiğini bildirdi.