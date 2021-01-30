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Ercan'da Kovid paniği artıyor

HTKS Ercan'da çalışan personelde Kovid vakalarında artış görülmeye başlandığına dikkat çekti

30 Ocak 2021 Cumartesi 12:16
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Ercan'da Kovid paniği artıyor

SENDİKA PERSONEL İÇİN AŞILAMA TALEP ETTİ, AKSİ TAKDİRDE PERSONELİN KENDİ ÖNLEMLERİNİ ALACAĞINI KAYDETTİ

Hava Trafik Kontrolörleri  Sendikası (KTKS), Ercan Havalimanı’nda çalışan personelde  kovid vakalarında artış görülmeye başlandığına dikkat çekti; elzem hizmet yürüten bu personele aşı yapılmasını talep etti; aksi takdirde risk altında olduğunu düşünen personelin kendi önlemini almak zorunda kalacağı ve havacılık hizmetlerinin aksamaya başlayacağını kaydetti.

HTKS Başkanı Cem Kapısız yazılı açıklamasında,  ilk kovid vakalarının görüldüğü Mart 2020’den beri Ercan Havalimanında görevli tüm personelin sağlığını riske atarak haftada yedi gün yirmi dört saat, ambulans uçuşlara, askeri ve devlet uçuşlarına, transit ve lokal sivil hava trafiğine hizmet vermeye kesintisiz devam ettiğini belirtti.

Devletin, kamu yasası gereği kendi personeline sağlıklı bir çalışma ortamı hazırlamakla yükümlü olduğunu ifade eden Kapısız, “Bu nedenle yasaların birinci dereceden uygulayıcısı olan hükümet, devlet hizmetlerinin aksamaması için elzem hizmetlerde bulunan tüm personele öncelikli olarak aşı yapılmasını sağlamakla yükümlüdür. Aksi halde sağlığının riski altında olduğunu düşünen personel kendi önlemini kendi almak zorunda kalacak ve havacılık hizmetleri aksamaya başlayacak” dedi.

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