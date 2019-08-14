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Ercan'da Para ve Kambiyo Yasası'na aykırı hareket!

14 Ağustos 2019 Çarşamba 11:18
Ercan'da Para ve Kambiyo Yasası'na aykırı hareket!

13.08.2019 tarihinde saat 14:30 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda N.B.(E-52) tasarrufunda 10,000 Euro muadili döviz veya Türk lirasından fazla nakit para olan 19,100 ABD Doları nakit parayı yetkili makamlara bayan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Ercan
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Magusalı 2019-08-14 17:43:18

Bu olaylarda gelir ve vergi dairesi devreye giriyor mu? Para vergiye tabi olarak mı kazanıldı.

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