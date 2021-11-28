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Ercan Turhan, YDP'den aday olduğunu duyurdu

Turizm sektörünün tanınan simalarından Ercan Turhan, erken genel seçimlerde YDP'den aday olduğunu duyurdu.

28 Kasım 2021 Pazar 11:23
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Ercan Turhan, YDP'den aday olduğunu duyurdu
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Otelcıier Birliği As Başkanı, Casino İşletmeciler Birliği As Başkanı, Şans Oyunları Kurulu üyesi ve  Merit Crystal Cove Hotel Genel Müdürü Ercan Turhan, erken genel seçimde Yeniden Doğuş Partisi'nden (YDP) milletvekili adayı olduğunu duyurdu. 

"TURİZME İVME KATMAYA HAZIRIM"

Turizm sektöründe 36 yıllık tecrübesi olduğuna işaret eden Turhan, 22 yıllık genel müdürlük yaptığını ifade etti. Eğitim hayatından bahseden Turhan, Uludağ Üniversitesi ve Balıkesir Turizm işletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu'ndan 4 yıllık lisans eğitimimi tamamlayarak, 1990 senesinde mezun olduğunu anlattı. 

Ercan Turhan, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

23 Ocak seçimlerinde YDP Girne Milletvekili adayı olarak seçime katılıp seçilmem halinde bu ülkenin ana sektörü olan turizme ivme katmaya hazırım. desteklerinizi beklerim.

Anahtar Kelimeler:
Ercan Turhan
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