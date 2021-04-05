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Ercan’da şok eylem… Sendika başkanları açıklamada bulundu

KAMU-SEN, KAMU-İŞ, KTAMS Başkanları Ercan’da gerçekleştirdikleri grev nedeniyle açıklama yaptı, sendikalar, hükümetin hayat pahalılığı ödeneğini 4 ay süreyle durdurulmasına yönelik kararını ‘bardağın taştığı son nokta’ olarak değerlendirdi.

05 Nisan 2021 Pazartesi 11:42
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Ercan’da şok eylem… Sendika başkanları açıklamada bulundu

Kardelen GÖKSU / GÜNDEM KIBRIS

“Bundan sonra tedirgin olacak olanlar bizler değil onlardır” diyerek konuşan KAMU-SEN Başkanı Metin Atan yaptığı konuşmada,

“Ülkeyi yönetenlerin hayat pahalılığıyla ilgili aldığı tutum ve yapılan yanlışların düzeltilmesi adına bizleri, sendikaları bir öç olarak görme tutumlarından dolayı bugün burada 15.00’a kadar eylem yapıyoruz. Bizim amacımız burada vatandaşa zorluk çıkarmak değildir, bu eylem hükümetin artık geldiği son noktadır. Bundan sonra tedirgin olacak olanlar bizler değil onlardır. Emeklilerden tutun kamu ve özel sektörü ilgilendiren hayat pahalılığı asgari ücretin tespitinde bile gündem oluyor. Bu nedenle, gerekli adımları onlar atacak bizler değil. Perşembe günü de bir eylemimiz olacak buradan basın aracılığıyla iletiyorum” dedi.

“Hayat pahalılığı ödeneği bir maaş artışı değildir” diyen KAMU-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu,

“Bugün burada hükümet edenlerin yasa tanımamasından dolayı, yaptığımız bir eylemdir. Hükümet edenlerin artık yasalara uyarak idare etmelerini anlayana kadar buradayız. Hayat pahalılığı ödeneği bir maaş artışı değildir, hayat pahalılığı ödeneği, hükümet edenlerin hayatın pahalılığına karşı herhangi bir önlem almamalarına karşı tüketicilerin hayatını idame ettirmesi için yapılan bir uygulamadır. Biz maaş artışı için sokaklarda değiliz, biz hayatımızı idame ettirmek için, insanca bir düzen için buradayız. Bugün burada bu grevi yapanlara değil bu grevin yapılmasına sebep olanlara bakmamız lazımdır. Koltuk kavgası yapıp halkının ve toplumunun ne derece eziyetler çektiğini gören hükümet edenlere karşıdır bu grev. Milletin vekili olduklarını ve neden kendilerini oraya koyduğumuzu hatırlamaları için buradayız. Hatırlarlarsa iş düzeni devam edecektir, eğer hatırlamazlarsa bu grevlerimiz şiddetlenerek devam edecektir” dedi.

“Bardağın taştığı sabrımızın da bittiği yerdeyiz” diyen KTAMS Başkanı Güven Bengihan,

Bardağın taştığı sabrımızın da bittiği yerdeyiz. Ülkenin bulunduğu ekonomik sıkıntıyla baş etmeleri gerekirken, hiç ihtiyacımız yokmuş gibi geri ödenmemek üzere hayat pahalılığını durdurma kararı aldılar. Böylesi bir dönemde bu kararın alınması sorumsuzluk, insafsızlıktır. Koymuş olduğumuz bu şok grevleri rahatsız olsunlar diye yapıyoruz. Bugün burada acil uçuşlar, askeri uçaklar devam etmektedir. Bizim amacımız hükümet edenlere sorunları hatırlatmaktır. Biraz da açlık sınırının altına düşen özel sektör ve kamu çalışanı ve 42 bin sigorta emeklilerini hatırlamaları gerekmektedir. Perşembe günü yapacağımız grevle de hükümeti hayatı ucuzlatmadan yana kararlar almaya çağıracağız.

Son Güncelleme: 05.04.2021 11:46
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