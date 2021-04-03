ERDEM : "TBMM de dostluk gruplarını harekete geçireceğiz"

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Gündem Kıbrıs’ta Alihan PEHLİVAN’ın sorularını yanıtlayan TC/KKTC Meclisi Dostluk Grubu Başkanı ve Ak Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, KKTC’nin tanıtılması için dostluk gruplarını harekete geçireceklerini aktardı.

KKTC nin tanıtılması için düğmeye basıyoruz ve TBMM'de dostluk gruplarını harekete geçireceğiz diyen Erdem,

"Bizler parlamentolar arası dostluk gruplarının başkanların Türk Cumhuriyetlerinin ziyaretlerinde ve ya kabullerimizde ara ara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin unutulmamasını söylüyoruz. Ben nasıl Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye parlamentosu olarak burada dostluk grup başkanıysam her ülkenin de dostluk grup başkanları var. Parlamentoda bir şekilde onların yanına gideceğiz ve bu durumu bir şekilde onlara hatırlatmaya çalışacağız. Bu durum bizim içimizi yakıyor, en azından Türk Cumhuriyetleri'nden başlayarak bir kaç ülke bile Kıbrıs'ı bilse zaten Kıbrıs'ın kendi iç dünyası çok hareketlenir" dedi.

Kuzey Kıbrıs ve Türkiye'nin yakınlığından söz edip, Kuzey Kıbrıs'ın nefes boruları olduğunu dile getiren Orhan Erdem,

"Sayın Türkiye Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Kuzey Kıbrıs'ı her yerde dile getirmektedir. Türkiye’nin gönül birliğini her yerde vurguluyor. Türkiye Büyük bir devlet, Azerbaycan’da, Karabağ’da desteğini gördük. 1974 yılında Kıbrıs'ta yaşananları gördük, biz birbirimize sahip çıkmazsak hiç kimse bizi durdurmaz. Millet olarak, Kuzey Kıbrıs'ın bağımsız bir devlet olarak gelişmesini çok isteriz ama garantör Türkiye arkasında olmazsa, bir çok şey eksik kalır. Kuzey Kıbrıs bizim nefes borumuz. Çok çileli bir coğrafyada yaşıyoruz. 15 Temmuz'u yaşadık biz sonrasında ben balkanlara gittiğimde orada çok korktuk. Türkiye'yi hepimiz elimizde yüksekte tutacağız. Anadolu ismi boşuna verilmemiş, kim sıkıştı Türkiye onu ana kucağı gibi kucağına alır" dedi.

Dizinin yanı sıra Kıbrıs'ta daha ağır şeylerin yaşandığından da bahseden Erdem,

"Bu dizinin yanı sıra çok daha ağır şeyler yaşandı o dönemlerde. Nesiller unutur, gençler bu durumun çokta bilincinde değildir. Umarım bu dizi kine ve nefrete değil de geçmişi unutmamaya ve geleceği de ona göre hazırlamaya yol açar. Bu dizide yönetmenin, rol alan arkadaşların çok iyi işler çıkardığını gördük.

Çok beğenmenin yanında eleştirilerde oldu. mesela neden Kıbrıs şivesi olmadığı sorulmuş. Bunlar küçük düşünceler. Bu dizi dünyaya mal olacak bir dizidir. Aynı zamanda Kıbrıs’ı dünyaya tanıtacak ve yaşananları göz önünde bulunduracak" diyerek konuştu.