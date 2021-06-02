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Erdoğan: AB ülkeleri Kıbrıs konusunu ve müzakereleri bilmiyor

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı TRT canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

02 Haziran 2021 Çarşamba 08:54
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Erdoğan: AB ülkeleri Kıbrıs konusunu ve müzakereleri bilmiyor

Erdoğan, konuşmasında Kıbrıs’ı konusuna da değindi.

Erdoğan, ikide bir karşılarına Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’ı getirdiklerini de vurgulayarak, Avrupa Birliği ülkelerinden hiçbirinin Kıbrıs’la ilgili ayrışma sürecini bilmediğini, hiçbirinin bu ayrışmanın nasıl olduğunu, müzakerelerin nasıl bu aşamada olduğunu bilmediğini kaydetti.

Erdoğan, “Hiçbirisi onu bilmez, bunu bilen tek lider var o da benim.
Kofi Annan işin başındaydı, şu anda tabi yok, bir kişi varki AB’den, o AB adına katılmıştı. Gittiği her yerde doğru olanı söylemiştir. Kimse de kalkıp şimdi ona sormaz. Ben ülkem adına oradaydım. Biz bütün bu çalışmaları orada yaşadık, gördük. Orada ne karar çıktı da ayrıldık? Dendi ki bu toplantıdan sonra Yunanlılar ve Rumlar masadan çekiliyordu, Kofi Annan dedi ki çekilemezsiniz, ben Erdoğan’a söz verdim, buradan işi bitireceğiz öyle ayrılacağız, tekrar geldiler oturdular. O toplantıdan ayrıldıktan sonra referandum vardı. Kıbrıs’ta yapılan referandumda Güney’de yüzde 65 ret çıktı, Kuzey’de evet çıktı. Kuzey’de evet çıktı da ne oldu. Kuzey’i dışarda bıraktılar, Güney’i AB’ye aldılar. Bunlar samimi değil, dürüst değil” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği’nin o zamanından beri mali yaptırımları olduğunu ve bunları uygulamadıklarını kaydederek, Kuzey Kıbrıs’a ödemeleri gereken paraları da ödemediklarini söyledi.
Erdoğan, “Utanmadan sıkılmadan Kıbrıs’ın etrafındaki bütün yataklarla ilgili hakkımız var mı yok mu, diye sorguluyorlar. Biz bu konularda kararlıyız” dedi.
        
        
 

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Erdoğan
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