Erdoğan Arpalıklı hayatını kaybetti

Arpalıklı, uzun yıllardır UBP Göçmenköy örgüt Başkanı olan ve LTB Eski As Başkanı Özel Kadıoğlu’nun kayınpederiydi. Merhum Arpalıklı bugün düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Gündem Kıbrıs ailesi olarak Özel Kadıoğlu ve Arpalıklı ailesine baş sağlığı diliyoruz…