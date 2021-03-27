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Erdoğan Arpalıklı hayatını kaybetti

Millî mücadelemize adını altın harflerle yazdıran bir kahraman; Erdoğan ARPALIKLI hayatını kaybetti. 

27 Mart 2021 Cumartesi 14:49
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Erdoğan Arpalıklı hayatını kaybetti

Arpalıklı, uzun yıllardır UBP Göçmenköy örgüt Başkanı olan ve LTB Eski As Başkanı Özel Kadıoğlu’nun kayınpederiydi. Merhum Arpalıklı bugün düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.  
Gündem Kıbrıs ailesi olarak Özel Kadıoğlu ve Arpalıklı ailesine baş sağlığı diliyoruz…

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