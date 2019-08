Erdoğan: "Kimse bizi oralarda engelleyemez, engellemeyecektir"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Milli Park Alanı'nda Malazgirt Zaferi'nin 948. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda konuştu.

Erdoğan, "Doğu Akdeniz'de sondaj ve sismik araştırma çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor, kimse bizi oralarda engelleyemez, engelleyemeyecektir." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Türkiye'nin Ortadoğu'da ne işi var?" dediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bizlere ülkemizin güneyinden taciz atışları yapılacak, saldırılacak, 'Bizim orada ne işimiz var?' Sen bu işleri anlamıyorsun, anlamayacaksın. Biz oradayız, orada olmaya devam edeceğiz. Bir taraftan 'Atatürk'ün partisiyiz' diyeceksin öbür taraftan Misakımilli nedir, bunu bilmeyeceksin. Önce aç da tarihi bir oku. Türkiye Doğu Akdeniz'de siyasi, ekonomik ve askeri olarak yakın tarihinin en çetin mücadelesini verirken siz karşı tarafın ağzıyla konuşursanız, bunun adı da başka bir şey olur. Biz Adana Mutabakatı neyse bunun gereğini yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz.

Bugün ülkemizde CHP ve onun artık eş kuruluşu haline gelen bölücü örgütün destekçisi partinin yaptıkları işte tam olarak budur. Dağda teröristin, denizde Rum'un, havada rakiplerimizin ve diğer tüm platformlarda karşımızda her kim varsa onun yanında yer alarak bu ülkenin partisi olunamaz. Bakınız dün Trabzon'da CHP yönetimine samimi bir çağrı yaptım. Bu partiyi yönetenlerin yerli ve milli çizgiye gelmesini zor görüyoruz. Ama bu partiye oy veren vatandaşlarımızın mesajlarımızı aldıklarına inanıyorum. 'İşte Ege'de Amerika var, İngilizler var, Fransızlar var, şu var bu var, ama orada tek ülke yok', öyle diyor, Bay Kemal. Kimmiş o? Türkiye orada yokmuş. Herhalde bu zat bakar kör. Bizim orada sondaj gemilerimiz var, bizim orada sismik araştırma gemilerimiz var. Dört gemi şu anda bu çalışmayı yapıyor. Bizim orada fırkateynlerimiz var. Bizim orada silahlı hava araçlarımız her an hazır vaziyette. Denizden, karadan her şeyimizle hazırız. Bunu görmüyor. Ama bir şeye daha üzülüyorum. Nedir o? Fatih, Yavuz, devasa ay yıldızlı bayrağımız var. Bay Kemal herhalde bizim ay ve yıldızımızı da bilmiyor. İşte alanda var. Öğreteceğiz, bunu da öğrenecek. İşte lafla 'Biz Atatürk'ün partisiyiz demek olmaz. Sen bitmişsin, tükenmişsin. Üç dört tane belediye almakla bir yere varılmaz. İnşallah benim milletim şu anda bizim Doğu Akdeniz'de neler yaptığımızın hesabını soracak."