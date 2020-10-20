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Erdoğan, KKTC'deki pandemi hastanesinin açılışına davet edildi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,  yaptığı açıklamada büyük ölçüde tamamlanan Lefkoşa'daki pandemi hastanesinin açılışına Türkiye cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da davet edildiği söyledi.

20 Ekim 2020 Salı 10:56
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Erdoğan, KKTC'deki pandemi hastanesinin açılışına davet edildi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,  yaptığı açıklamada büyük ölçüde tamamlanan Lefkoşa'daki pandemi hastanesinin açılışına Türkiye cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da davet edildiği söyledi.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yerleşkesinin içerisinde yapımı devam eden pandemi hastanesinin inşaatı son sürat devam ediyor.

Oldukça hızlı bir şekilde ilerleme kaydedilen hastane inşaatının çok kısa bir sürede bitmesi planlanıyor.

Pandemi hastanesinin bitmesi ile birlikte sağlıkta pandemi ile mücadelede yatak sayısında fazlası ile bir rahatlama yaşanacağı kaydediliyor.

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