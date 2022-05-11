Erdoğan Sorakın: Sn. Tatar aynaya bak lütfen

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya tepki gösterdi.

Sorakın, “Cumhurbaşkanlığı UBP Parti Meclisi’nin Ünal Üstel’i, hükümeti kurmakla yetkilendirmesi kararının ardından yaptığı açıklamada partimizi ve parti genel başkanımızı “kişisel ihtiras ve siyasi beklenti” içerisinde bulunmamız nedeniyle, kendisini itibarsızlaştırmaya çalıştığımızı, ama aslında kendisinin “ülke çıkarlarını ve toplumsal menfaatleri” ön planda tuttuğunu, yanı sıra Anayasa’ya bağlı, halkına ve vicdanına sorumluluk ilkesiyle hareket ettiğini ve etmeye devam edeceğini buyurmuş” dedi.

“YAPACAĞIN EN GÜZEL ŞEY İSTİFA ETMEKTİR SN. TATAR”

“Sn. Tatar, aynaya bir bak lütfen” diyen Sorakın şöyle devam etti:

“Sorumlu makamlara oturduğun günden günümüze kadar ülkemiz ve ülke insanımız adına olumlu bir karar mı ürettin? Gerek bakanlığın, gerek başbakanlığın, gerekse cumhurbaşkanlığın dönemlerinde yaptıkların ortada. Yanında çalıştırdığın danışmanlarına 2019’dan günümüze kadar yaptığın icraatların bir listesini çıkarmalarını rica et. Ülkeyi nasıl fakirleştirdiğini, alım gücünü nasıl düşürdüğünü, Anayasa’yı kaç kez ihlal ettiğini, Kıbrıslı Türkleri bilerek veya bilmeyerek ne kadar itibarsızlaştırmaya çalıştığını ve son örnekte olduğu gibi iradeyi ve demokrasiyi nasıl yerle bir ettiğini hatırlamakta fayda var. Yapacağın en güzel şey istifa etmektir Sn. Tatar.”