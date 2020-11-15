Erdoğan, tören konuşmasında bir çok müjdeli haberi paylaştı

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tören alanındaki konuşması sürprizlerle doluydu.

Cumhurbaşkanı Tatar'a Azerbaycan yolunun göründüğü konuşmada ayrıca yeni bir Cumhurbaşkanlığı Sarayı inşası sözü de verildi. Kablo ile elektriğin yanı sıra denizaltından doğalgaz çalışmalarının da yapıldığı müjdelendi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Kasım törenindeki konuşmasında bir çok yeni konuya değindi.

Erdoğan Azerbaycan’da yaşanan gelişmelere değindi, Cumhurbaşkanı Tatar’ın yakın zamanda Azerbaycan’ı ziyaret edebileceğini müjdeledi. Erdoğan, “Sayın Cumhurbaşkanı en kısa sürede Azerbaycan’a ziyaret yapmak suretiyle adım atacaktır. Tek yürek, tek bilek olduğumuz sürece üstesinden gelemeyeceğimiz zorluk, aşamayacağımız engel yoktur” dedi

Yeni bir Cumhurbaşkanlığı Sarayı

Erdoğan konuşmasında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a konuyu açtığını ve yeni bir Cumhurbaşkanlığı binasının yapımı için kaynak sağlayacaklarını da söyledi. Erdoğan, 5 dönüm bir arazi temin etmek suretiyle Cumhurbaşkanlığı makamını da inşa ederek makamı yeni binaya taşıyalım...Bu tür makamlar farklı ülkelerin bakışını da değiştirir. Anavatan ve garantör Türkiye KKTC’nin yanında olacaktır. Ortak bir gelecek için çok çalışacağız” dedi

Doğal gaz ve kablo ile elektrik

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında yapılmakta olan çalışmalara da değindi. Türkiye’den deniz altından doğalgaz ve kablo ile elektrik getirilmesi çalışmalarının sürdüğünü açıklayan Erdoğan, “Biz hiç bir zaman Kuzey Kıbrısımızı yalnız bırakmayacağız, destek-siz bırakmayacağız” diye konuştu.

Su temin projesi kapsamında tarımsal sulamaya yönelik çalışmaların da devam ettiğini söyleyen Erdoğan, “Projenin tamamlanmasıyla tarımsal sulama hatlarının açılmasıyla 71 bin 540 hektar alan sulanabilecek. Bu da KKTC ekonomisine 127 milyon TL’lik bir gelir artışı sağlamış olacaktır” diyerek bir müjde daha verdi.

“KKTC’yi güçlendireceğiz”

“KKTC'yi daha da güçlendirecek çalışmalara, büyük projelere devam edeceğiz” diyerek sözlerini sürdüren Erdoğan, tarımdan turizme, sosyal yardıma kadar desteklerin süreceğini, 2,3 milyar TL'lik mali işbirliği anlaşmasının imzalandığını söyledi.

Covid 19 ile mücadele için 149 milyon TL destek sağladıklarını ifade eden Tayyip Erdoğan, çok kısa bir zamanda acil durum hastanesinin inşa edildiğini anımsattı. Eğitimdeki işbirliğine değinen Erdoğan, “18 sanayi alt yapı projesini hayata geçirdik. Bu yıl alt yapı için 162 milyon TL aktardık” dedi.

Kıbrıs Türkü’nün hayat kalitesini daha da üst noktaya çıkaracak imkanlara sahip olduklarına değinen Cumhurbaşkanı, “sürdürülebilir bir ekonomi için gayretlerimize devam edeceğiz” diye konuştu