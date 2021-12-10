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Erdoğan: Yeni bir göç yükünü taşıyamayız

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan'daki gelişmelerin göç riskini artırdığını belirterek, "Yaklaşık 5 milyon yabancıya ev sahipliği yapan ülkemiz yeni bir göç yükünü kaldıramaz" dedi.

10 Aralık 2021 Cuma 10:34
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Erdoğan: Yeni bir göç yükünü taşıyamayız
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 16. Konferansı Açılış Oturumu'na katıldı.

Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

Afganistan'ın kalıcı barış ve istikrara kavuşması temennimizdir. Afgan halkına sırtımızı dönme lüksümüz yoktur. Afgan kardeşlerimize yönelik insani yardımlarımızın sürdürülmesi önem taşıyor. Afganistan'a elimizden gelen desteği ve yardımı sağlıyoruz. İçimize sinmeyen eksik bulduğumuz hususlar var. Afganistan'ın tekrar kaosa ve çatışmaya sürüklenmemesi için gayretlerimizi sürdürüyoruz. 

Ne yapıyorsak bölgedeki kardeş ülkelerin huzuru için yapıyoruz. Afganistan'daki gelişmelerin göç riskini artırdığı malumunuzdur. Yaklaşık 5 milyon yabancıya ev sahipliği yapan ülkemiz yeni bir göç yükünü kaldıramaz. Göç ve mülteciler meselesinde asıl yükü sesi çok çıkan Batı'dan ziyade kriz bölgelerine komşu bizim gibi ülkeler çekiyor.

"160 ÜLKEYE YARDIM ETTİK"

Salgın döneminde insan hayatını merkeze alan bir yaklaşım sergiledik. (Salgın sürecinde ihtiyaç halindeki 160 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa yardım ulaştırdık. Bunun yanında 11 ülkeye aşı tedarikinde bulunduk.

"HAKSIZ VE VİCDANSIZ ABLUKA DEVAM EDİYOR"

Filistin meselesi, İslam İşbiliği Teşklilatı'nın yapı taşlarındandır. Kudüs'ü savunmak insanlığı savunmaktır. Gazze'ye yönelik haksız ve vicdansız abluka devam ediyor. Biz asla acılar ve ölümler arasında ayrım yapmadık, yapmıyoruz.

Mazlum kim olursa olsun elinden tutmak bizim inancımızın bir gereğidir. Kudüs davası sadece bir avuç cesur Müslümanın davası değil, İslam aleminin tamamının ortak davasıdır.

Filistin davasının dünya gündeminde hak ettiği yere getirilmesi ve meseleye adil bir çözüm bulunması için gayretlerimizi sürdürmeliyiz. Filistinlilerin de kendi aralarındaki tefrikayı sonlandırmaları önemlidir. 

İSLAMOFOBİ TEPKİSİ

Müslümanlar olarak giderek yükselen İslam düşmanlığı ile de mücadele ediyoruz. Özellikle Müslüman kadınlar ayrımcılığa maruz kalıyor. Avrupalı siyasetçiler MÜslümanları ve göçmenleri hedef gösteren söylemler kullanıyor. Bu söylemlerle mücadelede daha kararlı olmalıyız."

Anahtar Kelimeler:
ErdoğanAfganistan
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