Erenköy Mücahitleri'nden Osam'a ziyaret

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Erenköy Mücahitler Derneği’ni kabul etti.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre ziyarette, Erenköy Mücahitler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Arıkan, Başkan Yardımcısı Ahmet Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyesi Necati Erçıkan’ın yanı sıra, DAÜ Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Yaşar Özden ile Uluslararası İşler ve Tanıtım’dan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Tanova da yer aldı.

Toplantıda, DAÜ’nün derneğin Anıt Projesi’ne vereceği katkıların detayları görüşüldü.

Erenköy Mücahitler Derneği Başkanı Mustafa Arıkan, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’a söz konusu projeyle ilgili detaylı bilgi verdi.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Osam da, Anıt Projesi’ne verebilecekleri destekle ilgili Arıkan ve dernek yöneticilerini bilgilendirdi.