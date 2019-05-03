Erhalk’a 25 yıl hapis cezası

(Kamalı Haber) - Doğancı’da eşi Nigar Erhalk’ı av tüfeğiyle vurarak öldüren ve cinayet suçlamasını kabul eden İbrahim Erhalk, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 25 yıl hapis cezası aldı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer’in huzurunda okunan kararda KKTC Başsavcılığı adına Başsavcı YardımcıMuavini Ahmet Varol ve avukat Mustafa Asena hazır bulundu. Dava kararını okuyan Başkan Fadıl Aksun, İbrahim Erhalk, Fasıl 154 Ceza Yasası'nın 205(1(3) maddesine aykırı olarak 26.07.2018 tarihinde Doğancı’da, ikametgahı içerisinde öldürme kastı ve kanuna aykırı bir fiil ile boşanma aşamasındaki eşi Nigar Erhalk'ı kendi adına olan av tüfeği ile vurmak sureti ile öldürme davası ile itham edildiğini ve sanığın aleyhine gelen ithamı kabul etmişti. Başkan Fadıl Aksun, sanığı kendi kabul beyanı, iddia makamının sunduğu olgu ve emareler ışığında aleyhine gelen davadan suçlu bulup mahkum ettiklerini belirtti. Aksun, Yaşam Hakkı’nın gerek KKTC Anayasası, gerekse Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi düzleminde korunan ve en fazla değer atfedilen hak olduğuna dikkat çekti. Aksun, Yaşam hakkının kanunsuz olarak bir kimseden alınmasının, ağır suçlar sıralamasında en fazla önemi haiz olan davalardan olduğuna vurgu yaptı. Aksun, bu tür suçların toplunda infial ve korku yarattığına vurgu yapıp, “Adam öldürme, hiç şüphesiz en etkin ve ciddi surete cezalandırılacak olan suçlardan bir tanesidir.

Huzurumuzdaki suç aile içerisinde işlenebilecek en ağır suçlardan birisidir. Sanık ve maktulün ailevi problemleri olduğu açıktır. KKTC Anayasası hukuk devleti ilkesini benimsemiştir. Bu sebeple hukuken çaresi bulunan sorunlar açısından kişilerin hukuk yolundan sapmamaları gerekir. Sanık ve maktul için de tek yol hukuk olup açılmış bulunan boşanma davası çerçevesinde konunun halli her iki tarafın da şuan içinde bulundukları durumun öne geçebileceği nitelikte idi. Hukukun olduğu yerde kaba kuvvet meşru kabul edilemez” dedi. Aksun, sanığın yaşı itibari ile cezaevi şartlarındaki zorluğu, sabıkasız oluşunu, pişman olduğu yönündeki beyanlarını, suçunu kabul ederek adaletin tecellisine koyduğu katkıyı, çocuklarının tümünün İngiltere’de yaşamasını sanık lehine değerlendirdiklerini belirtti. Aksun, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, sanığa oybirliği ile 25 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Olay nasıl olmuştu?

Doğancı’da 26 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen cinayette, aralarında çıkan tartışma sonucu, 52 yaşındaki Nigar Tevfik Erhalk, eşi İbrahim Tevfik Erhalk tarafından, av tüfeğiyle göğsünden vurularak olay yerinde yaşamını yitirmişti. Kavga anında Nigar Erhalk da eşine bıçak ve demir boruyla zarar vermek istemişti. Cinayete kurban giden Nigar Tevfik Erhalk, eşi İbrahim Tevfik Erhalk’tan boşanmak istiyordu. Doğancı’ya tatil maksadıyla gelen çift, İngiltere’de yaşam sürüyordu.