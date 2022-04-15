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Erhan Arıklı: Protokolde yazan hiçbir madde sürpriz değil

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, 2022 Mali ve İktisadi İş Birliği Protokolü’nde yazan hiçbir maddenin "sürpriz" olmadığını belirterek, "Saklı hiçbir şey yok. Hangi konuda reforma ihtiyacımız varsa o yazıyor" dedi.

15 Nisan 2022 Cuma 18:46
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Erhan Arıklı: Protokolde yazan hiçbir madde sürpriz değil

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, BRT ekranlarında yayınlanan ’18. Saat’ adlı programa telefon bağlantısı ile katıldı.  

Arıklı, yeni hava yolu şirketiyle ilgili bazı gelişmelerin olduğunu ve görüşmeler yapmak için Ankara’dan İstanbul’a gittiğini belirterek, yarın adaya döneceğini söyledi.

“Elimizden geleni yapıyoruz... Ekonomik kriz bizi etkilediği gibi Türkiye’yi de etkiledi” diyen Arıklı, hava yolu şirketlerinin zor durumda olduğunu belirtti, hedefin Mart 2023 olduğunu yeniden hatırlattı.

2022 Mali ve İktisadi İş Birliği Protokolü’ne işaret eden Erhan Arıklı, “Bu protokol, KKTC’nin kendi ayakları üzerinde durabilmesini sağlayacak en önemli unsurlardan bir tanesi. Açıklandığında göreceksiniz, son derece dikkatli hazırlanmış ve iyi çalışılmış bir protokol” ifadelerini kullandı.

“PROTOKOLDE YAZAN HİÇBİR MADDE SÜRPRİZ DEĞİL”

“Hiçbir bahanemiz yok, şimdi icraat zamanı” diyen Arıklı, şöyle devam etti:

“Bu konuyu iç politika malzemesi haline getirmek isteyen kesimler, aslı astarı olmayan şeyler söylüyorlar. Mesela 13. maaş ile ilgili ortaya atılan iddialar...  Ancak protokolün bu konularla alakası yok. Protokolde yazan hiçbir madde sürpriz değil, saklı hiçbir şey yok. Hangi konuda reforma ihtiyacımız varsa o yazıyor. Yapılacak icraatlar belli.”

Protokolde yer alan maddelerin sürpriz olmadığını vurgulayan Arıklı, “Özellikle kamuda ve diğer alanlarda reforma ihtiyacımız var, zaten bunlar yapmamız gerekenlerdir. KKTC’de mevcut sistem artık sürdürülemez ve bitmiştir. Devamı mümkün değildir” dedi.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI

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