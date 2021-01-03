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Erhan Arıklı’dan sitem: Şaka gibisiniz vallahi...

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, geçtiğimiz günlerde tüp gaza yapılan 5 TL indirimi eleştirenlere cevap verdi.

03 Ocak 2021 Pazar 10:21
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Erhan Arıklı’dan sitem: Şaka gibisiniz vallahi...

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, geçtiğimiz günlerde tüp gaza yapılan 5 TL indirimi eleştirenlere cevap verdi.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Arıklı, 2020 yılında tüp gaza 5 TL zam yapıldığında eleştiri yapanların 5 TL’lik indirim sonrası yine eleştiri yaptığına dikkat çekti.

“5 TL indirimi niye beğenmiyorsunuz?” diye sorgulayan Arıklı, “Şaka gibisiniz vallahi...” dedi.

Arıklı’nın açıklaması şöyle:

Takvimler 1 Ocak 2020’yi gösterirken güne tüp gaza yapılan 5 TL zam ile uyanmıştık. Halk bu zamma büyük tepki göstermiş, sosyal medya kahramanları, Facebook'tan hükümeti yerden yere vurmuşlardı...

Biz ise yılın son gününde büyük uğraşlarla tüp gazda 5 TL indirim yaptık. Yine aynı marazi kişiler sosyal medyadan bu indirimi değersizleştirmek için yarışa girdiler. Bazıları alay ettiler.

Bunlara sormak lazım; 5 TL değersiz ise 1 Ocakta tüpe 5TL zam yapıldığında niye kıyamet kopardınız. Yok değerli ise 5 TL indirimi niye beğenmiyorsunuz?

Şaka gibisiniz vallahi...

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