Erhan Erçin görevinden ayrıldı!

Cumhurbaşkanlığı Diplomasi ve AB Özel Danışmanı Erhan Erçin görevden ayrıldı.

Erhan Erçin, sosyal medya hesabından açıklama yaparak görevinden ayrıldığını duyurdu.

Erhan Erçin’in açıklaması şöyle;

‘Bugüne kadar inanarak yürüttüğüm Diplomasi ve AB Özel Danışmanlığı görevimden Cumhurbaşkanımızla istişare ederek ayrıldım. Müzakerelerin yeniden başlaması durumunda tüm kalbim ve emeğim ile sürece katkı koymaya her zaman hazırım. Bu süre içerisinde bir takım uluslararası projelerde ve akademik çalışmalarda bulunacağım.

Başta Cumhurbaşkanımıza, çalışma arkadaşlarıma ve yabancı misyonlarda bulunan tüm temsilcilere en içten teşekkürlerimi sunarım.’