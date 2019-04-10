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Erhürman, Arp Terapi çalışmasına katıldı

Başbakan Tufan Erhürman, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun “Çocuklarımıza Sevgi Aşılıyoruz” projesi kapsamında, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı iş birliğinde, bu sabah Gönyeli İlkokulu’nda gerçekleştirdiği “Arp Terapi” çalışmasına katıldı.

10 Nisan 2019 Çarşamba 15:11
Erhürman, Arp Terapi çalışmasına katıldı
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Proje kapsamında, Başbakan Erhürman’ın huzurunda, ARP Sanatçısı Deniz Aker tarafından okulun 5’inci sınıf öğrencilerine Arp Terapi ’si yapıldı.

Çalışmada, Başbakan Erhürman’ın yanı sıra; Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y.Benli, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, komisyonun başkan yardımcısı Yeşim Gürçınar, Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Mustafa Ergüven ve Gönyeli İlkokulu Müdürü Rağıp Öztüccar da yer aldı.

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Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun “Çocuklar, gençleri ve toplumumuzun geleceğini olumsuz etkileyen risklerin göğüslemesi” adına geliştirdiği “Kişisel Gelişim Seferberliği” çerçevesinde hayata geçirdiği “Çocuklarımıza Sevgi Aşılıyoruz” projesi devam ediyor.
Projenin en önemli ayaklarından olan ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile işbirliğinde geçtiğimiz yıl ilkokullarda hayata geçirilen “Arp Terapi” Projesi, eğitim yılı sonuna kadar planlı bir şekilde sürdürülecek.

Öte yandan, Başbakan Tufan Erhürman, Arp Terapi Çalışmasının ardından Gönyeli İlkokulu öğretmenleriyle bir araya geldi. (BRT/MAIL)

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Anahtar Kelimeler:
Tufan ErhürmanHaberKKTC
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