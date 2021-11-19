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Erhürman: Aynı zihniyetle 5 sene daha kaybetme lüksümüz yok!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, BRT’de Levent Kutay’ın hazırlayıp sunduğu Burası Önemli Programı’na konuk oldu ve aynı zihniyetle 5 sene daha kaybetme lüksümüzün olmadığını vurguladı.

19 Kasım 2021 Cuma 16:44
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Erhürman: Aynı zihniyetle 5 sene daha kaybetme lüksümüz yok!
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Esnafın kan ağladığına dikkat çeken Erhürman, memlekette ekonomik yaşamın ‘dingilinin koparıldığını’ belirtti. Memlekette 15 aydır kurultaydan başka bir şey konuşulmadığını da hatırlatan Erhürman, halkın her şeyin farkında olduğunu söyledi. 

ERHÜRMAN: DUVARA DOĞRU GİDİŞİ KİMSE FARK ETMİYOR YA DA YOKMUŞ GİBİ DAVRANIYOR
CTP’nin, erken seçimi uzun zamandan beridir dillendirdiğini belirten Erhürman, “Keşke Nisan’da bu seçim yapılsaydı da kurultay tartışmalarında boğulmasaydık” dedi. Gerçekten krize odaklanan bir hükümetin uzun zamandır olmadığına dikkat çeken Erhürman, pandemi başından beri kriz masası kurulması gerektiğini söylediklerini belirtti. Söz konusu taleplerinin dönemin başbakanı Sn. Tatar tarafından ‘kriz yoktur’ bahanesiyle kabul edilmediğini ifade eden Erhürman, “Duvara doğru gidişi kimse fark etmiyor ya da yokmuş gibi davranıyor” diye konuştu. 

“BU SEÇİMDE EKONOMİ KONUŞULMALI”
Sonbahardan başlayarak, memleketin krizin içine doğru ‘yuvarlanacağını’ söylediklerini ifade eden Erhürman, “Koskoca bir yaz geçirdik, yasa gücünde kararnamelerle ülke yönetilmeye çalışıldı” dedi. 2018 Ağustos ayında da döviz krizi yaşandığını hatırlatan Erhürman, “Biz 15 ay hükümette kaldık, 2 defa orta vadeli program geçirdik bakanlar kurulundan. Ardından bir kere bile bakanlar kuruluna böyle bir program gelmedi” diye konuştu. Bu seçimde ekonominin konuşulması gerektiğine dikkat çeken Erhürman, “Esnaf kan ağlıyor. Asgari ücretli kan ağlıyor. Bu kadar zaman geçti kurultaydan başka hiçbir şey konuşulmadı” diye konuştu. 

“MEMLEKETTE EKONOMİK YAŞAMIN DİNGİLİNİ KOPARTTILAR”
Erhürman, “Başbakanın ismi değiştiğinde, başka partiler mi geliyor hükümete?” diye sordu ve sorunun zihniyette olduğunu belirtti. Memleketin enkaza çevrildiğini dile getiren Erhürman, hiçbir plan ve programın hazırlanmadığını kaydetti. Sn. Tatar’ın, hâlâ ‘Türkiye Cumhuriyeti (TC) ile 5 milyarlık protokol imzaladık’ dediğini hatırlatan Erhürman, önemli olanın bu protokolden ne kadar rakamın geldiği olduğunu vurguladı. Protokol imzalanmasına rağmen, 800 milyon iç borçlanmaya da gidildiğini kaydeden Erhürman, “Yüzde 21 faizden 800 milyon borçlanıldı. Bunlar olacak şeyler değildir. Bu memlekette ekonomik yaşamın dingilini koparttılar” diye konuştu. 

“BU ENKAZIN YARATICILARI, BU DURUMU DÖVİZLE AÇIKLAYAMAZLAR”
Erhürman, “Bu enkazın yaratıcıları, bu durumu dövizle açıklayamazlar” dedi. Dövize müdahale edilemeyeceğini söyleyen Erhürman, buna karşılık halkın alım gücünün yükseltilebileceğini ifade etti. Bu memleketin, kendi ayakları üzerinde durabileceğine vurgu yapan Erhürman, 2018 yılında yerel gelirlerin, yerel giderleri karşılama oranının yüzde 101 olduğunu hatırlattı. Erhürman, “Biz yerel giderlerden GKK maaşlarını da ödedik ve 50 milyon artıyla da kapattık. Demek ki bu ülke kendi ayakları üzerinde durabilir” diye konuştu. “Eğer halk duvara vurduğumuzun farkındaysa, duvara neden vurduğumuzu da sorguluyor” diyen Erhürman, halk 15 aydır kurultaydan başka bir şeyin konuşulmadığının da farkında olduğunu dile getirdi. 

“BU ZİHNİYETLE 5 YIL DAHA YÖNETİLEMEYİZ” 
Bu memleketin, bu zihniyetle 5 yıl daha böyle yönetilemeyeceğine dikkat çeken Erhürman, “Memleket yangın yeri. Arkadaşlar hala ‘havada bulutların üzerinde’ konuşuyorlar” dedi. Kamuda istihdam edilenlerin sayısının 2020 yılında, bir önceki yıla göre 5 bin 88 olduğunu belirten Erhürman, “Kamuda istihdamı yüzde 14.3 artırdılar. TC ile imzalanan protokolde bir emekliye bir kişi istihdam maddesi vardır. İstihdamların hemen hemen tamamı geçici işçi. Ama planlama inşaat dairesine 2 mühendis almıyorlar. Geçici işçi alımında ise partizanlık ‘dinine imanına’ kadar” dedi. 

“CTP, DEMOKRASİYİ BİR KÜLTÜR OLARAK İÇSELLEŞTİREN PARTİDİR” 
Aynı zihniyetle 5 sene daha kaybetme lüksümüzün olmadığını belirten Erhürman, “Çocuklarımız torunlarımız da mı aynı şeyi yaşasın?” diye sordu. CTP’nin demokrasiyi bir kültür olarak içselleştirmiş bir parti olduğunun altını çizen Erhürman, “Bu anayasayı daha fazla paspas etmelerine izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Tufan Erhürman
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