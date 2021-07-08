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Erhürman: Bir an önce yaygın bir aşılama kampanyası başlatın

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, yaptığı açıklamada hükümete seslendi.

08 Temmuz 2021 Perşembe 14:41
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Erhürman: Bir an önce yaygın bir aşılama kampanyası başlatın

Erhürmen, "Denetimleri artırın ve etkinleştirin. Giderayak ekonomiyi daha da berbat etmeye hakkınız yok!!!" dedi.

ERHÜRMAN'IN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:

Vakalar artıyor. Talebi daha da daraltacak, dolayısıyla ekonomiyi daha da zora sokacak bazı önlemler gündemde. Ama Sağlık Bakanlığı elimizde çok sayıda aşı bulunmasına karşın aşılanma konusunda istekliliğin azaldığını ve daha fazla denetim yapılması gerektiğini açıklıyor.
Yurttaşlar olarak bizler önlemlerimizi almak ve aşılanmayı geciktirmemek zorundayız. Hükumete gelince... İcraat yapmak için o makamlardasınız, şikayet etmek için değil! Bir an önce yaygın bir aşılama kampanyası başlatın. Denetimleri artırın ve etkinleştirin. Giderayak ekonomiyi daha da berbat etmeye hakkınız yok!!!

Son Güncelleme: 08.07.2021 17:04
Anahtar Kelimeler:
Tufan Erhürman
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