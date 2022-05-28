Erhürman: “Bu ortamda üretim yapmak için sihirbaz olmak gerekir”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman konuşmasında, ekonomi ve sanayiden bahsetti.

Elektriğin, akaryakıtın ve hammaddenin sanayiye maliyetlerinden bahseden Erhürman, sektörün yetişmiş personel sıkıntısına da değindi. Erhürman, ara eleman olarak yetiştirilen Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği taşıyan kişilerin Güney Kıbrıs’ta çalışmayı tercih ettiklerini, üçüncü ülke vatandaşlarının da fırsat bulup Güney’e kaçmaya çalıştığını, Türkiye vatandaşlarının ise Türkiye’de kalmayı tercih etmeye başladıklarını anlattı. Personel konusunda ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıya kalındığını belirten Erhürman, ihracatta da sıkıntıların devam ettiğini vurguladı.

Kuzey Kıbrıs’ta enflasyonun yüzde 90, Türkiye Cumhuriyeti’nde ise yüzde 70 olduğunu ifade eden Erhürman, bu rakamların TL’nin değer kaybından kaynaklandığını söyledi.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nı “Kıbrıs Türk Sihirbazlar Odası” olarak adlandıran Erhürman, “Çünkü bu ortamda üretim yapmak için sihirbaz olmak gerekir” dedi.

KKTC-TC arasında imzalanan 2022 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü’nden de bahseden Erhürman, “Türkiye ile imzalanan ekonomik ve mali iş birliği protokolleri her zaman önemlidir ama bu dönemde daha önemlidir. Çünkü bu dönem pandemiyi, Rusya-Ukrayna savaşını, TL’nin aşırı değer kaybını yaşadığımız dönemdir. Biliyorsunuz ki biz KKTC olarak iki yerden dış kaynak bulabiliyoruz. Biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri de Avrupa Birliği’dir” dedi.

Erhürman, İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü’nün 4 milyar 250 milyon büyüklüğünde olduğu ancak bu miktarın 733 milyonunun 2020’den, 1 milyar 360 milyonunun ise 2021’den devrettiğini belirtti. Geçmiş yıllardan devreden miktar çıkarıldığında 2 milyar 150 milyon kaldığını söyleyen Erhürman, Saner döneminde geçmiş yıllardan devreden miktarlar çıktığında ise 2 buçuk milyar kaldığını anlatarak, “Bir yıl için toplam büyüklük Ersan Saner döneminde 2 buçuk milyar, şimdiki dönemde 2 milyar 150 bin” dedi.

Erhürman konuşmasını sürdürürken, Cumhurbaşkanı Tatar’ın “Burası Türkiye’yi eleştirmenin yeri değil” diyerek Erhürman’ın sözünü kesti. Erhürman’ın ekonomiden bahsettiğini ifade etmesine ise Tatar “Türkiye’yi eleştiriyorsun” diyerek yanıt verdi. Bunun üzerine Erhürman, “Türkiye’yi eleştirmiyorum, rakamları veriyorum. Herşeyi Türkiye’yi eleştirme olarak yorumladığınız için zaten bu hale geldik” dedi.

Yaşanan gerginliğin devam etmesi üzerine, Divan Başkanı Musa Sönmezler, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a hitaben “Lütfen müdahale etmeyin. Biz davet ettik konuşsun diye (Erhürman), siz de şimdi sıra geldiğinde konuşacaksınız” diyerek, Erhürman’ın konuşmasına devam etmesini istedi. Ancak Erhürman, KTSO’yı “gereksiz gerginlik ortamına katmak istemediği” gerekçesiyle konuşmasına devam etmek istemedi ve Türkiye ile ilişkilerin doğru zemine oturtulabileceğini vurguladı. “Demokrasinin ülkede olması ekonominin kalkınması açısından her zaman temel zemindir” diyen Erhürman, Genel Kurul’ın hayırlı olmasını dileyerek salondan ayrıldı.