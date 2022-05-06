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Erhürman, 'CTP hükümette yer alır mı?' sorusunu yanıtladı

Tufan Erhürman, ‘CTP hükümette yer alır mı?’ sorusunu yanıtladı

06 Mayıs 2022 Cuma 18:49
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Erhürman, 'CTP hükümette yer alır mı?' sorusunu yanıtladı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, “CTP hükümette yer alır mı?” sorusunu yanıtladı.

Erhürman, bugün Cumhurbaşkanlığı çıkışında yapmış oldukları açıklamaya işaret ederek, “Her şey söylenmiş olmasına karşın galiba söylenenleri bir kez de yazılı olarak tekrarlamakta ve not düşmekte yarar var” dedi.

Erhürman, açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

“1. CTP, iki buçuk ay içinde iki kez istifa eden, Türkiye Cumhuriyeti ile imzaladığı protokolü hala muhalefet partileri ile dahi paylaşmamış olan, elektrik zammı ve alkollü içki zammında yaşanan gelgitlerle ülkedeki ekonomik sıkıntıları daha da artıran hükumetlerde başbakanlık yapmış Sn. Sucuoğlu’nun başbakanlığındaki bir hükumette ortak olarak görev almayacağını, bu şartlarda Sn. Sucuoğlu’na seçimden sonra üçüncü kez hükumeti kurma görevinin verilmesini doğru bulmadığını söylüyor.

2. CTP, özellikle Sn. Ertuğruloğlu’nun basında yer alan ve yalanlanmamış olan ifadeleriyle teyit edilen müdahalenin bir mahsulü olduğu görülen, UBP Genel Başkanı Sn. Sucuoğlu dışındaki bir UBP milletvekilinin başbakanlığındaki bir hükumeti meşru bulmadığı için böyle bir hükumette ortak olmayacağını söylüyor.

3. CTP, bu şartlar altında, “görevi önce size verelim, ama siz kuramazsanız tekrardan Sn. Sucuoğlu’na veya UBP’den bir milletvekiline veririz” düşüncesinin kabul edilemez olduğunu söylüyor. CTP bunu, kendi aklını hiç kimsenin aklından üstün saymazken, kimsenin de kendi aklını CTP’nin aklından üstün saymasını kabul etmeyeceğini vurgulayarak söylüyor.

4. Çünkü CTP, başka bir yerlerde “UBP-DP-YDP” hükumeti kurulmuş ve “sırasını beklerken”, görevin kendisine verilmesi durumunda bunun, birilerine, “15 gün dolaşın. 15 gün de siz bu halkın zamanından çalın. Nasılsa kuramayacaksınız çünkü üç partinin ‘kurulmuşu’ var. Kuramadığınızda biz de ‘bak muhalefet de başarılı olamadı. Ülkeyi hükümetsiz mi bırakalım? Mecburen elimizi taşın altına koyup UBP-DP-YDP hükumetini bir kez daha kurmak zorunda kaldık’ demelerine zemin hazırlamak anlamına geleceğini bilecek kadar siyasi deneyime sahip bir partidir.

5. O nedenle CTP, Sn. Tatar’a, samimiyetle, bu iş ancak bir durumda olabilir demiştir: UBP’nin kuracağı meşru bir hükumet ihtimali ortadan kalktığına göre, bunu açıkça söyler, görevi CTP’ye verir ve CTP’nin de kuramaması halinde ülkeyi seçime götüreceğinizi kamuoyuna açıklarsınız. O zaman herkes teknokratlı-teknokratsız bir mutabakat hükumetini başka oyunlara kalkışmadan konuşmak zorunda kalır ve CTP de böyle bir hükumeti kurar. Bunun dışındaki ihtimaller CTP’yi de yaratılan kaosun bir parçası haline getirme çabasıdır! Ve bilinmelidir ki, CTP’nin siyasi deneyimi de, siyasi aklı da böyle bir çabayı boşa çıkarmaya fazlasıyla yeterlidir!”

Son Güncelleme: 06.05.2022 18:50
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