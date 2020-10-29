Erhürman: Cumhuriyetçiysek iradeye sahip çıkalım

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) lideri, milletvekili Tufan Erhürman Türkiye Cumhuriyetçi'nin 97'nci kuruluş yıldönümünü kutlarken, mesaj verdi: Cumhuriyet bir değerler sistemi. Cumhuriyetçilik de bu değerlere sahip çıkmaktan geçiyor. Cumhuriyetçiysek, "cumhur"un, yani halkın iradesine, o irade çerçevesinde oluşmuş olan hukuka ve kurumlara sahip çıkmak zorundayız.

Tufan Erhürman yaptığı açıklamada, "halkın iradesine yönelik müdahale" ve "hukuk değerlerinin görmezden gelinmesine" de dikkat çekti.

İŞTE ERHÜRMAN'IN O AÇIKLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti'nin 97'nci kuruluş yıldönümünü yürekten kutlarım.

Bugün KKTC'de de Cumhuriyet Bayramı. Dolayısıyla ülkemizde cumhuriyeti ve cumhuriyetçiliği yeniden gözden geçirmeye de uygun bir gün. Cumhuriyet bir değerler sistemi. Cumhuriyetçilik de bu değerlere sahip çıkmaktan geçiyor. Cumhuriyetçiysek, "cumhur"un, yani halkın iradesine, o irade çerçevesinde oluşmuş olan hukuka ve kurumlara sahip çıkmak zorundayız.

Cumhuriyet değerlerinden uzaklaşma yalnızca bir kralın başa geçmesiyle olmuyor. Halkın iradesi müdahale ve manipülasyonlarla zedelendiğinde, hukuk görmezden gelindiğinde ve kurumlar yok sayıldığında da cumhuriyet değerlerinden uzaklaşılmış oluyor.

Onun için bugün, bu ülkede, halk iradesinin, o iradeyle şekillenmiş hukukun ve kurumların ve o iradenin hakimiyeti için halkın kendi ayakları üzerinde durabilmesinin öneminin hatırlanacağı ve hatırlatılacağı bir gün de aynı zamanda.

"Halk" derken, onu bölüp parçalamadan, kutuplara, cephelere ayırmadan, hiç kimseyi ötekileştirmeden konuşmamız gerektiğini de asla unutmaksızın tabii...

Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun...