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Erhürman'dan UBP,'ye sert sözler!

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Ekonomik sıkıntılarla, göçle, varoluş endişesiyle boğuşmak zorunda bıraktığınız bu halkı bildik numaralarla susturamayacaksınız!” dedi.

29 Mayıs 2022 Pazar 18:42
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Erhürman'dan UBP,'ye sert sözler!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Merkezi tarafından kendisine ve partisine yönelik yapılan eleştirile yanıt verdi.

UBP Genel Merkezi tarafından tam da beklenen açıklamanın yapıldığı ifade eden Erhürman, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“1. Önce Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti'ni ve onun yetkililerini özdeşleştir.

2. Sonra, imzaladığın protokole sahip çıkamadığın için, yapılan eleştirileri "Türkiye'ye yönelik saldırı" olarak nitelendir.

3. Nihayetinde, "Tatar'a, Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve onun yetkililerine karşı yapılan bu tür söylem ve hitapları tasvip etmiyoruz" deyip, hangi hitap ve söylemlerden bahsettiğini açıklamayarak, yarattığın bulanıklıktan medet ummaya kalk!”

ERHÜRMAN: NE SÖYLEDİĞİ, NASIL HİTAP ETTİĞİM ORTADA

Erhürman, saldırı üslubunun ‘tercih ettiği bir yöntem olmadığının’ tüm kesimler tarafından bilindiğini belirterek, “Ne söylediğim, nasıl hitap ettiğim de ortada” dedi.

UBP’nin ‘Türkiye’nin arkasına saklanarak Meclis’e sunulan 2022 Yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması’na yönelik tartışma ve eleştirileri baskılama çabasında’ olduğunu belirten Erhürman, açıklamasını şu cümlelerle tamamladı:

“Tatar ayrı bir bahis. Oradaki seviye ve üslubu muhatap almayacağımı daha önce söyledim! İmzaladığınız protokol ve her zaman doğru zeminde iyi ilişkiler olması gerektiğini söylediğimiz Türkiye-KKTC ilişkilerini getirdiğiniz nokta konusunda ise eleştiri yapmaya da, konuşmaya da devam edeceğiz. Ekonomik sıkıntılarla, göçle, varoluş endişesiyle boğuşmak zorunda bıraktığınız bu halkı bildik numaralarla susturamayacaksınız!”

Anahtar Kelimeler:
ErhürmanUBPKKTC
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