Erhürman: Devlet desteği artık kaçınılmaz

Bir hafta önce somun ekmeğin fiyatının 7 TL olduğunu hatırlatan Erhürman “Şimdi yumurtanın tanesinin 2 TL'den 2.40 TL'ye çıkacağı haberi. İnsanlarımızın açlıkla sınanmaya başladığı bu dönemde temel gıda ve temizlik malzemeleriyle ilgili devlet desteği artık kaçınılmaz” dedi.

Tufan Erhürman’ın açıklaması şöyle

Daha bir hafta önce somun ekmeğin fiyatı 7 TL oldu. Şimdi yumurtanın tanesinin 2 TL'den 2.40 TL'ye çıkacağı haberi. İnsanlarımızın açlıkla sınanmaya başladığı bu dönemde temel gıda ve temizlik malzemeleriyle ilgili devlet desteği artık kaçınılmaz.

İki gündür söylüyoruz. Kaynak var. Maliye'nin mahalli gelirleri ek bütçede gösterilenin çok ötesinde artıyor. Planlayın ve temel gıda ve temizliği destekleyin. Çocukların eksik beslenmesinin yarattığı/yaratacağı travmanın altından kimse kalkamaz!