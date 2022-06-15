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Erhürman: Devlet desteği artık kaçınılmaz

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ekmeğe gelen zammın hemen ardından yumurtaya gelen zamma sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

15 Haziran 2022 Çarşamba 18:07
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Erhürman: Devlet desteği artık kaçınılmaz
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Bir hafta önce somun ekmeğin fiyatının 7 TL olduğunu hatırlatan Erhürman “Şimdi yumurtanın tanesinin 2 TL'den 2.40 TL'ye çıkacağı haberi. İnsanlarımızın açlıkla sınanmaya başladığı bu dönemde temel gıda ve temizlik malzemeleriyle ilgili devlet desteği artık kaçınılmaz” dedi.

Tufan Erhürman’ın açıklaması şöyle

Daha bir hafta önce somun ekmeğin fiyatı 7 TL oldu. Şimdi yumurtanın tanesinin 2 TL'den 2.40 TL'ye çıkacağı haberi. İnsanlarımızın açlıkla sınanmaya başladığı bu dönemde temel gıda ve temizlik malzemeleriyle ilgili devlet desteği artık kaçınılmaz.

İki gündür söylüyoruz. Kaynak var. Maliye'nin mahalli gelirleri ek bütçede gösterilenin çok ötesinde artıyor. Planlayın ve temel gıda ve temizliği destekleyin. Çocukların eksik beslenmesinin yarattığı/yaratacağı travmanın altından kimse kalkamaz!

Son Güncelleme: 15.06.2022 18:14
Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyetçi Türk PartisiCTPKKTCTufan Erhürman
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