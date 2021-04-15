ERHÜRMAN: “ESNAFIN BOĞAZINI SIKTIK SONRA, SIKTIK”

GÜNDEM KIBRIS

Ekonomideki gelişmeleri değerlendiren Erhürman, “Talep daraldıkça daraldı. Öğrenci gelebildiği kadar geldi, turist yok, kapılar kapalı. Esnafın boğazını sıktık sonra sıktık. Neyi konuşuyoruz? UBP’nin kurultayını” dedi.

Cenevre’de gerçekleşecek olan 5+1 toplantısı hakkında da konuşan Erhürman, “Benim eleştirilerim, Sayın Tatar’dan ziyade, yürüttüğü politikayadır. Ama kendilerinin hedefi, doğrudan bana yöneldi. Bu beni üzdü. Cumhurbaşkanlığı makamının düştüğü durum olarak beni üzdü. Taş devrinden kalma, ilkel bir eleştiri metodunu ben hayatım boyunca görmedim. O makam bu ülkenin en değerli makamıdır. Düşürüldüğü durum beni çok üzdü. Halk kimin neyi bilip, bilmediğini takdir edecektir. Bir devlet bir toplantıya neden gider? Bir şey almak için gider. Bizim tarafın talep ettiklerini alma ihtimali var mı? ‘Bizi yavaş yavaş anlamaya başladılar’ denilen tarafların, her biri açıklama yaparak, bizimle hemfikir olmadıklarını açıkladılar. Bizim derdimiz statükoyu sarsmaktır. Maraş konusunda da biz söyledik, ‘Gelin Güvenlik Konseyi kararları nezdinde açalım’. Açalım ki sarsılsın statüko. Konfederasyon ile federasyon farklı farklı şeylerdir. Biz bu tartışmaları 20 sene önce yapmıştık” dedi.