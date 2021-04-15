Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kiralık araçta uyuşturucu pazarlığı
Kiralık araçta uyuşturucu pazarlığı
50 gün hapis cezası
50 gün hapis cezası
2 buçuk yıl hapis cezası
2 buçuk yıl hapis cezası
20 ay hapis cezası
20 ay hapis cezası
45 gün cezaevine gönderildiler
45 gün cezaevine gönderildiler
Flaş Haber
73 pozitif vakaya rastlandı
Kapat

ERHÜRMAN: “ESNAFIN BOĞAZINI SIKTIK SONRA, SIKTIK”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, TV 2020’de katıldığı programda Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı.

15 Nisan 2021 Perşembe 10:04
166 Okunma
ERHÜRMAN: “ESNAFIN BOĞAZINI SIKTIK SONRA, SIKTIK”

GÜNDEM KIBRIS

Ekonomideki gelişmeleri değerlendiren Erhürman, “Talep daraldıkça daraldı. Öğrenci gelebildiği kadar geldi, turist yok, kapılar kapalı. Esnafın boğazını sıktık sonra sıktık. Neyi konuşuyoruz? UBP’nin kurultayını” dedi.

Cenevre’de gerçekleşecek olan 5+1 toplantısı hakkında da konuşan Erhürman, “Benim eleştirilerim, Sayın Tatar’dan ziyade, yürüttüğü politikayadır. Ama kendilerinin hedefi, doğrudan bana yöneldi. Bu beni üzdü. Cumhurbaşkanlığı makamının düştüğü durum olarak beni üzdü. Taş devrinden kalma, ilkel bir eleştiri metodunu ben hayatım boyunca görmedim. O makam bu ülkenin en değerli makamıdır. Düşürüldüğü durum beni çok üzdü. Halk kimin neyi bilip, bilmediğini takdir edecektir. Bir devlet bir toplantıya neden gider? Bir şey almak için gider. Bizim tarafın talep ettiklerini alma ihtimali var mı? ‘Bizi yavaş yavaş anlamaya başladılar’ denilen tarafların, her biri açıklama yaparak, bizimle hemfikir olmadıklarını açıkladılar. Bizim derdimiz statükoyu sarsmaktır. Maraş konusunda da biz söyledik, ‘Gelin Güvenlik Konseyi kararları nezdinde açalım’. Açalım ki sarsılsın statüko. Konfederasyon ile federasyon farklı farklı şeylerdir. Biz bu tartışmaları 20 sene önce yapmıştık” dedi.

Son Güncelleme: 15.04.2021 10:16
Anahtar Kelimeler:
Tufan Erhürman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÖZYİĞİT: “BULAŞICI HASTALIKLAR ÜST KOMİTESİ’NİN UYGUN GÖRECEĞİ EN ERKEN TARİHTE SEÇİM BEKLİYORUZ”
ÖZYİĞİT: “BULAŞICI HASTALIKLAR ÜST KOMİTESİ’NİN UYGUN GÖRECEĞİ EN ERKEN TARİHTE SEÇİM BEKLİYORUZ”
Özersay: "Başbakan Alaattin’in lambasını okşadı"
Özersay: "Başbakan Alaattin’in lambasını okşadı"
Sennaroğlu: Genel Kurulun bugünkü toplantısı açılamamıştır
Sennaroğlu: Genel Kurulun bugünkü toplantısı açılamamıştır
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim