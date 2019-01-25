Erhürman Geçitkale’de bölge halkıyla bir araya geldi

Başbakan Tufan Erhürman, dün akşam Geçitkale’de ‘Halk Toplantısına’ katıldı. Geçitkale Gençlik Kültür Kongre Merkezi’nde düzenlenen toplantıda Başbakan Erhürman göreve gelmelerinin ardından geçen 11 aylık sürede hükümetin icraatlarına değindi ve ekonomik hamleler üzerinde durdu.

Toplantıda ilk olarak söz alan Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, bölgeye ilginin bu 11 aylık sürede gösterildiğini, Başbakan’ın göreve gelmesinin ardından yıllardır yapılamayan futbol sahasının yapıldığını anlattı.

Toplantıya katılarak bir konuşma yapan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali de, yerelde yaşam kalitesinin artırılmasının, yerel yönetimle merkezi yönetim arasındaki ilişkilerin sağlıklı olmasıyla doğrudan alakalı olduğunu vurguladı.

İçinde bulunulan sezonun yüzleri güldüren bir sezon olduğuna değinen Şahali, bunun adanın yeşil adaya dönüşmesiyle doğrulandığını kaydetti ve yağan yağmurların özellikle tarım kesiminin yüzünü güldürmekte olduğunu belirtti.Tarım kesiminin yüzünün gülmesinin ülkenin yüzünün gülmesi anlamına geldiğini ifade eden Şahali, tarımsal alandaki verimin, ülkenin döviz kaybının önüne geçen en önemli unsurlardan bir tanesi olduğunu dile getirdi.

Geçtiğimiz gün tarlalardan ot toplanılmaması yönünde yaptıkları bir açıklamanın yanlış anlaşıldığını kaydeden Şahali, bakanlık olarak zaten gıda güvenliği açısından çok ciddi denetimler yaptıklarını söyledi.

Başbakan Tufan Erhürman da ülkede sosyal ve ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmenin sağlanmasının kaçınılmaz olduğunu belirterek, ülkede yapılacak üretimin bu yönde çok büyük önem taşıdığını vurguladı.

Ülkede üretilen ürünlerin özellikle ülkedeki otellere satılmasının kalkınmaya büyük katkı sağlayacağını dile getiren Erhürman, bunun şimdiye kadar sağlanamamasının ekonomik kalkınmayı olumsuz etkilediğini belirtti.

Yarın tüm otel yetkilileriyle bir araya geleceğini açıklayan Başbakan Erhürman; ‘Ne üretirsek, nasıl üretirsek,kaç paraya üretirsek sizde bize söz vereceksiniz ki bizden alacaksınız’ ? bu soruya yanıt bulmaya çalışcaklarını belirten Erhürman, bunun başarılması halinde sanayicinin de, tarımla uğraşanın da kazanacağını,ithalatın da azalacağını belirtti ve ‘ dolayısıyla üreterek yaşayabilecek ve ayakta durabilecek hale geleceğiz’ dedi.

11 aylık sürede ciddi bir ekonomik sıkıntı ile mücadele etmelerine rağmen sosyal kalkınmanın unsuru olarak birçok gelişmeyi hayata geçirdiklerini de kaydeden Başbakan Erhürman, Kalkanlı’da yaşam evi açtıklarını, sağlık alanında 11 ay içerisinde 32 kalem değişikliği hayata geçirdiklerini, Güzelyurt sağlık merkezinin 2 doktorla hizmet verirken şimdi doktor sayısının 12’ye çıkarıldığını, bunun gibi pek çok icraatı hayata geçirdiklerini açıkladı ve Geçitkale’de Havalanının,İskele de de Üniversite açılması gibi hedefleri bulunduğunu belirterek, amaçlarının halka özellikle bölge gençliğine ciddi anlamda istihdam olanağı yaratmak olduğunu vurguladı.

Hedefin bütün bölgelerde kalkınmaya imkan sağlamak olduğunu dile getiren Başbakan Erhürman, ‘ 11 ay önce hangi hedefle geldiysek hızımızı daha da artırarak, aynı hedeflere doğru süratli bir şekilde halkımızla beraber yürüyeceğiz’ şeklinde konuştu ve ‘Bu memlekette bişey olmaz’ düşüncesini kıracaklarının altını çizdi.

Erhürman konuşmasında 11 aylık sürede dokuz ay boyunca CAS çalışanları tarafından protesto edildiklerine de değinerek,o insanların hiç bir suçunun olmadığını, yapılan araştırmalar sonunda CAS’ın batış nedenlerine ulaştıklarını belirtti ve CAS yönetiminin önceki hükümetlerin yanlış icraatları nedeniyle zor günlere düştüğünü ifade etti.

Başbakan Erhürman konuşmasının ardından bölge halkının sorularına da cevap verdi.