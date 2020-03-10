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Erhürman: “Hükümete her türlü desteğe hazırız”

CTP Genel Başkanı Erhürman, Koronavirüs ile ilgili kriz yönetimi ve sağlık alanında hükümete her türlü desteğe hazır olduklarının altını çizdi.

10 Mart 2020 Salı 11:25
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Erhürman: “Hükümete her türlü desteğe hazırız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kuzey Kıbrıs’ta görülen ilk Koronavirüz vakası ile ilgili hükümete desteğe hazır olduklarını belirtti.

Kişisel sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Erhürman, Koronavirüs konusunda acilen, panik yapmadan ve ciddiyetle, toplumsal seferberlik duygusu içerisinde, topyekun mücadeleye ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, “Kriz yönetimi ve sağlık alanında uzman tüm kadrolarımızla hükumete her türlü yardıma hazırız” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Tufan ErhürmanKoronavirüsCorona
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