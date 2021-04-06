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Erhürman: "İktidar partilerinin tek gündemi parti içi koltuk kavgaları!"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile hükümeti eleştirdi.

06 Nisan 2021 Salı 21:55
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Erhürman: "İktidar partilerinin tek gündemi parti içi koltuk kavgaları!"

Vakalar artmaya devam ettiğine dikkat çeken Erhürman, "Yeniden kapanmadan söz edilmeye başlandı. Emekçilerin, esnafın, özel sektörün bunu kaldırması mümkün değil. Sorun nerede? Ev karantinasında mı, denetimde mi, temaslı takibinde mi, hepsinde mi? Vakaların kontrol altına alınmasıyla, aşılamayla ilgili öngörü ne? Tatmin edici hiçbir açıklama yok" dedi.

Hayat pahalılığı ile ilgili "akıl dışı karar" sonrası hekimlerin ve kamu çalışanlarının eyleme gittiğini vurgulayan Erhürman,  iktidar partilerinin halkı kaostan kaosa sürüklediğini belirterek, bu partilerin tek gündemlerinin parti içi koltuk kavgaları olduğunu belirtti.

Erhürman'ın paylaşımı şöyle...

"Vakalar artmaya devam ediyor. Yeniden kapanmadan söz edilmeye başlandı. Emekçilerin, esnafın, özel sektörün bunu kaldırması mümkün değil. Sorun nerede? Ev karantinasında mı, denetimde mi, temaslı takibinde mi, hepsinde mi? Vakaların kontrol altına alınmasıyla, aşılamayla ilgili öngörü ne? Tatmin edici hiçbir açıklama yok!

Bu arada hayat pahalılığı ile ilgili akıl dışı karar sonrası hekimler, kamu çalışanları eylemde. Ülkeyi, halkı kaostan kaosa sürüklerken iktidar partilerinin gündemi yine, yeniden, sadece parti içi koltuk kavgaları!"

Anahtar Kelimeler:
Tufan Erhürman
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