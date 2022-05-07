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Erhürman: "İstikrar"lı Demokratik ve Ekonomik Yoksullaşma!

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, önceki hükümetin oluşumundan istifasına, şimdi yeni hükümetin kurulma hazırlığına yaşanan süreçlere işaret etti, “Arkadaşlar bugüne kadar sağladıkları "istikrar"ı bir kez de meşru olmadığını kendilerinin de, halkın tamamının da bildiği, "yepizyeni" bir hükumetle devam ettirmeye hazırlanıyorlar” ifadeleriyle eleştirdi.

07 Mayıs 2022 Cumartesi 14:06
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Erhürman: "İstikrar"lı Demokratik ve Ekonomik Yoksullaşma!

Erhürman’ın paylaşımı şöyle:

“Arkadaşlar hükumet kurdu, 15 gün sonra bakan değişti, Bir tane daha değiştirmek istedi, değiştiremedi, 59'uncu günde istifa etti. Sonra yine kurdu, küçük ortaklar hükumet programı okunduktan sonra ayrı bir 100 günlük hükumet programı sundu, hükumet bir daha istifa etti. Şimdi, müdahaleyi kendileri açıkça dillendirmelerine karşın, sözde bunu örtecek, ekstradan, hiçbiri ipe sapa gelmeyen gerekçeler uydurarak parti başkanı dışında bir başbakanla bir hükumet daha kurmaya hazırlanıyorlar.

Arkadaşlar bilmediğimiz bir dünyada "büyük bir sorumluluk ve ciddiyetle" bu işlerle uğraşırken, o sırada KKTC'de yıllık enflasyon resmi rakamlarla % 88.81, yıllık gıda enflasyonu yine resmi rakamlarla % 105.23. Aldıkları akla aykırı kararlarla ve almadıkları akla uygun kararlarla daha da şişirdikleri enflasyon sayesinde yoksullaşma hızla devam ediyor.

Ve arkadaşlar bugüne kadar sağladıkları "istikrar"ı bir kez de meşru olmadığını kendilerinin de, halkın tamamının da bildiği, "yepizyeni" bir hükumetle devam ettirmeye hazırlanıyorlar. Durum bu! Pazartesi bu halk haftaya bu "istikrar"lı demokratik ve ekonomik yoksullaşma noktasından başlayacak!”

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