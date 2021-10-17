Erhürman: Kendi ayakları üzerinde duran ekonominin yolu üretimden geçer

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Lefkoşa’da birtakım işletmeleri ziyaret ederek üretimin önemine dikkat çekti.

Genel Başkan Tufan Erhürman’a, bazı Milletvekilleri ve Lefkoşa İlçe yönetiminden yetkililer de eşlik etti.

Şirket direktörleriyle görüş alışverişi yaparak pandemi öncesi ve sonrası durumu değerlendiren CTP heyeti, yerli iş gücünün desteklenmesi gerektiğine dikkat çekti.

ERHÜRMAN: KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURAN EKONOMİNİN YOLU ÜRETİMDEN GEÇER

İstifa eden Azınlık Hükümeti’nin ekonomide yarattığı tahribata ve pandemiye rağmen üretmeye devam eden işletmeleri tebrik eden Tufan Erhürman, üretimin önemine vurgu yaptı.

Kendi ayakları üzerinde duran ekonominin yolunun üretmekten geçtiğini söyleyen Erhürman, yerel iş gücünün desteklenmesinin önemine dikkat çekti. Üreterek var olunabileceğini belirten Erhürman, işletme sahiplerini başarılarından dolayı kutladı.