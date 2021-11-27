Künye
Kıbrıs 16
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
10 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismar!
10 yaşındaki erkek çocuğa cinsel...
Ercan'da uyuşturucuyla yakalandı!
Ercan'da uyuşturucuyla yakalandı!
44 TL İçin değdi mi?
44 TL İçin değdi mi?
Nijeryalı hırsız 2.5 yıl yatacak!
Nijeryalı hırsız 2.5 yıl yatacak!
Aracında eroin ile yakalandı!
Aracında eroin ile yakalandı!
banner107

Erhürman: Özel Sektöre Gereken Önem Verilecek

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve beraberindeki heyet, Lefkoşa’daki bazı işletmeleri ziyaret etti.

27 Kasım 2021 Cumartesi 11:28
101 Okunma
Erhürman: Özel Sektöre Gereken Önem Verilecek
banner108

Erhürman’a ziyaretleri sırasında Milletvekilleri Sıla Usar İncirli, Özdil Nami ve eski Başbakanlardan Özkan Yorgancıoğlu da eşlik etti.

Ziyaretler sırasında konuşma yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, içinde bulunduğumuz kriz döneminde özel sektörün en çok desteklenmesi gereken sektör olduğun vurguladı.

Son 3 yıldır Ulusal Birlik Partisi (UBP) hükümetlerinin, özel sektöre gereken önemi göstermediğini kaydeden Erhürman, UBP’nin kriz döneminde sadece kurultaya odaklandığına dikkat çekti.

Ülkemiz ekonomisinin kendi ayakları üzerinde durabileceğinin altını çizen Erhürman, kendi dönemlerinde bunu kanıtladıklarına vurgu yaptı ve özel sektöre gereken önemi vereceklerini söyledi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vay uyanık!
Vay uyanık!
58 yaşında uyuşturucudan tutuklandı
58 yaşında uyuşturucudan tutuklandı
SON DAKİKA! İŞTE ÜST KOMİTE KARARLARI
SON DAKİKA! İŞTE ÜST KOMİTE KARARLARI
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim